"Самолёты России бомбят эсминец США": Украина опустилась до фотошопа, лишь бы обвинить Москву

На Украине обвинили Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США, представив в качестве "доказательства" очевидный фотоколлаж с российскими истребителями и американским военным кораблём. С обвинениями выступило командование Воздушных сил ВСУ, опубликовав соответствующую информацию на своей странице в Facebook.

Утверждается, что 23 декабря два фронтовых бомбардировщика Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 совершили над Чёрным морем манёвр, который ассоциируется с авиаударом крылатыми ракетами. После этого российские самолёты вернулись на аэродром, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

По мнению украинского ведомства, целью "авиаудара" России был американский эсминец "Росс", направлявшийся в тот момент в порт Одессы. В качестве "доказательства" был опубликовано отредактированное фото, на котором к американскому кораблю пририсовали российские самолёты.

Фото: скриншот facebook.com/kpszsu