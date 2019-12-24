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"Самолёты России бомбят эсминец США": Украина опустилась до фотошопа, лишь бы обвинить Москву

24 декабря 2019, 23:54  •  68 • Политика
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США, представив в качестве "доказательства" отредактированное фото с американским кораблём и российскими самолётами.
На Украине обвинили Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США, представив в качестве "доказательства" очевидный фотоколлаж с российскими истребителями и американским военным кораблём. С обвинениями выступило командование Воздушных сил ВСУ, опубликовав соответствующую информацию на своей странице в Facebook.
Утверждается, что 23 декабря два фронтовых бомбардировщика Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 совершили над Чёрным морем манёвр, который ассоциируется с авиаударом крылатыми ракетами. После этого российские самолёты вернулись на аэродром, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
По мнению украинского ведомства, целью "авиаудара" России был американский эсминец "Росс", направлявшийся в тот момент в порт Одессы. В качестве "доказательства" был опубликовано отредактированное фото, на котором к американскому кораблю пририсовали российские самолёты.
Фото: скриншот facebook.com/kpszsu

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