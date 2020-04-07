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"Самолёты летели пустыми": Мишустин заявил о безответственных туристах
07 апреля 2020, 01:35 • 84 • Политика
Михаил Мишустин начал рабочую неделю с вопроса о возвращении наших граждан в Россию. К сожалению, среди русских туристов, находящихся сейчас за границей, оказалось большое число безответственных людей. Мишустин рассказал о том, что многие самолёты, предназначенные для возвращения наших граждан, из-за таких людей просто летели домой пустыми.
Премьер-министр России Михаил Мишустин начал рабочую неделю с важного вопроса - возвращения граждан нашей страны домой.
"Хочу подчеркнуть, - отметил он, - Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не оставляем наших людей".
Он отметил, что, наоборот, в ситуации, когда закрыты границы, отменены рейсы, правительство предпринимает усилия, чтобы все, кто хочет, вернулись домой.
"Для этого только надо подать заявление на портале Госуслуг", - напомнил Мишустин.
Однако он отметил, что, к сожалению, оперативный штаб столкнулся с большим количеством случаев, когда граждане подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не являлись.
"Самолёты летели домой буквально пустыми, а те, кому нужно было лететь на них, попасть туда не могли", - сказал он и попросил граждан относиться более ответственно к этому вопросу.
Ранее Мария Захарова показала переписку, которую сравнила с "тонкой змейкой искушения" на фоне вопросов о целесообразности оказания помощи тем, кто осознанно в разгар пандемии улетел на отдых. Улетевшие на отдых в Катар жители России обвинили официальную Москву в нарушении их конституционных прав.
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