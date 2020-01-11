"Самолёт развалился бы в воздухе": Военный эксперт объяснил, почему Boeing 737 сбил не "Тор-М1"

По мнению Леонкова, катастрофа была провокацией США для оказания давления на Иран. При этом он допускает, что самолёт "Международных авиалиний Украины" был сбит двумя ракетами, но то, что они были выпущены "Тор-М1", невозможно, пишет ФАН.

Данный комплекс был создан российскими разработчиками так, чтобы исключить удары по гражданским бортам, подчеркнул Леонков. По его словам, оператор комплекса видит всю воздушную обстановку, при этом гражданский борт идентифицируется именно как гражданский благодаря своему опознавателю-транспондеру, поэтому система не наводится на него и не рекомендует оператору применять ракету по этой цели, подчеркнул эксперт.

При этом мощность ракеты "Тор-М1" гораздо больше, чем мощность ракет, сбивших самолёт, подчеркнул он. "Если бы это была ракета комплекса ПВО "Тор-М1", то там была бы гораздо мощнее вспышка, самолёт развалился бы в воздухе", - подчеркнул эксперт.