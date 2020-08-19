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"Самолёт ФСБ" пробыл в Минске 1,5 часа. Чтобы не допустить "сакральной жертвы"
19 августа 2020, 23:10 • 50 • Политика
Белорусы следят за зданием посольства России в Минске и настаивают, что в ночь на среду, 19 августа, в столицу страны прибыл борт ФСБ. В качестве доказательств – лишь данные сервисов, отслеживающих перелёты. Или, например, заявления о том, что Ту-214ПУ связывают то ли просто с российской службой безопасности, то ли лично с главой ФСБ Александром Бортниковым. Царьград пытался разобраться, что за борт обнаружили "белорусские партизаны".
Автор:
Аналитическая группа Царьград
Для начала немного теории. Откуда взялся самолёт ФСБ в Минске? Кто первым распространил информацию? Собрать по кусочкам этот пазл не так сложно. Первыми пост о самолёте выпустили авторы Telegram-канала NEXTA – того самого, что вещает из Польши, лишь подначивая людей в Белоруссии.
К сообщению приложили скриншоты систем RadarBox, Flightradar. Уже после посыпались сообщения в других Telegram-каналах и средствах массовой информации. А военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц поделился партизанской перепиской белорусов, которые наблюдали за посольством России. Там тоже упоминался борт ФСБ. Автор писал, что "в аэропорт никто (из пассажиров самолёта. – Ред.) не пошёл – все через служебный вход, выгнали даже охрану аэропорта", а также добавил, что сфотографировать самолёт не удалось. Мол, всё слишком секретно.
"Оппозиция – не оппозиция, а партизанщина у белорусов в крови", – иронично отметил Коц.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, добавил:
"Я про самолёт ничего не могу вам сказать, я просто не располагаю информацией о перелётах. Всё-таки трафик-то воздушный, достаточно оживлённый между двумя странами, поэтому я не располагаю такой информацией".
К слову, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что российская сторона в случае необходимости готова предоставить помощь. С другой стороны, Песков пояснил сегодня, что пока такой необходимости не было. Так был борт ФСБ или нет? Царьград вместе с экспертами искал ответ на вопрос.
Митинги в Белоруссии теперь собирает и сам Александр Лукашенко. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Globallookpress.
"Под угрозу ставится безопасность страны"
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, выслушав вопрос, честно сказал, что точный ответ на него мы получить не сможем, по крайней мере, на экспертном уровне. Ведь "тема не предполагает какого-либо освещения".
"Я вообще сомневаюсь, что это был самолёт ФСБ. Что мы тут с вами гадаем. Тем более когда мы с вами упоминаем специальные службы, сразу возникает элемент детективного сюжета. С другой стороны, ну прибыл и прибыл. Просто факт. Не думаю, что все эти перелёты вообще нужно комментировать, во всяком случае, мне. Не стоит в такой накалённой обстановке делать предположения, не обладая точной информацией. А у меня её нет", – подчеркнул Михайлов.
Генерал-майор ФСБ в отставке уверен, что сегодня любое неосторожное слово может навредить, поскольку в Минске "всё серьёзно".
Забегая вперёд, отметим, что и другие наши собеседники заявили, что не обладают точной информацией, однако могут поделиться своим мнением на тему.
А если вывозили золото?
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько признался, что очень сложно предположить, зачем самолёт ФСБ гоняли в Минск, да ещё и с таким коротким визитом. Судя по данным Flightradar, менее чем через два часа после приземления борт улетел из Минска.
"В реальности всё, что нам известно, это данные Flightradar. Я могу предположить, что этот самолёт летал туда для того, чтобы отвезти кого-то из представителей российских силовых ведомств или политической власти для негласных переговоров, может, даже тайных. Но зачем делать это тайно? Невероятной кажется и версия вывоза каких-то бумаг. Ведь подобные бумаги обычно хранятся в посольствах, и дипломаты в случае резких изменений в стране их просто уничтожают. Так может, борт прилетел, чтобы оказать помощь местным силовикам? А какую помощь может оказать один самолёт? Даже если он будет под завязку забит нашими специалистами ФСБ, ГРУ или СВР… Ну какую существенную помощь мы можем им оказать?"
Остаётся лишь визит с целью мониторинга, продолжил Безпалько. Но и это выглядит странно.
"Продать кота в мешке" не получилось. Понадобилась помощь
Белорусский политолог Александр Носович призвал обратить внимание на известные нам прошлые высказывания политиков.
"Лукашенко же просил Владимира Путина (президента России. – Ред.) о военной помощи, о чём он публично сообщил по белорусскому телевидению, в том числе о военной помощи по линии ОДКБ. По линии ОДКБ военная помощь Белоруссии оказана быть не может на данный момент, потому что, согласно уставу организации, страны – союзники по Договору коллективной безопасности приходят на помощь друг другу в случае непосредственной внешней угрозы, внешнего вторжения. А в Белоруссии пока внешнего вторжения армии НАТО мы не наблюдаем. Зато наблюдаем так называемые гибридные атаки, то есть попытки раскачать внутриполитическую ситуацию, которые идут со стороны Польши и Литвы. И в данном случае Россия может оказать, и я рискну сказать, что уже оказываются более тонкие и точечные услуги поддержки безопасности белорусского государства, нежели непосредственно военное вторжение".
Более того, Носович уверен, что прямая военная помощь в современных условиях просто невозможна.
"Сейчас не ХХ век, а Беларусь – это не Прага 1968-го и не Будапешт 1956-го, да и сегодняшняя Россия – не Советский Союз. А те угрозы, с которыми Беларусь сейчас реально сталкивается, – это угроза вмешательства в её внутренние дела и попытка фильтровать политическую элиту ставленников Запада. И такая угроза должна устраняться другими методами. У белорусского государства я не вижу достаточно ресурсов, опыта, навыков и специалистов, которые могли бы с такого уровня угрозами справиться. Это видно хотя бы по информационному отражению тех атак, которые сейчас идут на страну, ведь тот же реанимационный пакет реформ, который вчера громко и с выражением цитировал на камеру Лукашенко, был написан ещё в июне".
С другой стороны, у России специалисты такого рода есть. И, вполне возможно, именно они и прибыли в ночь на среду, 19 августа. И их работа будет вполне оправданна в ситуации, когда так называемые оппозиционные силы продали народу Белоруссии "кота в мешке", отметил наш собеседник.
Нужна ли Белоруссии такая кровь? Безусловно, нет. Такой вывод делает и наш собеседник, и наверняка сотни тысяч людей в соседнем государстве.
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