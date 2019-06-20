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"Самолёт был взорван". Эксперт чётко объяснил, почему вины России в деле о МН17 нет

20 июня 2019, 17:39  •  174 • Политика
Независимый технический эксперт, член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов в интервью Царьграду чётко и по пунктам объяснил, почему в деле о крушении МН17 в Донбассе нет вины России, и кто должен понести наказание. Эксперт уверен: "Самолёт был взорван", а, значит, уже вылетел из Голландии, начинённый взрывчаткой.
На фоне голословных обвинений в адрес России по делу о крушении малазийского боинга под Донецком здравые рассуждения из-за рубежа о деле катастрофы с рейсом МН17 — редкость. Об этом же говорил в беседе с Царьградом независимый технический эксперт, член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов.
"То, что сказал премьер-министр Малайзии, это всё равно как глас вопиющего, - отметил собеседник. - Да, он сказал, что он не видит объективных доказательств вины России. Но дело в том, что это единичный случай".
Антипов указывает на то, что "все другие страны" утверждают обратное и заявляют о вине России.
"Понятно, что с подачи украинского руководства, понятно, что с подачи американцев, - отмечает эксперт. - И голландцы подливают масло в огонь. И у большинства, в том числе и у родственников голландцев погибших, тоже такое впечатление. И уже поданы иски, о вине России".
При этом эксперт чётко и по пунктам объяснил, почему в деле о крушении МН17 в Донбассе нет вины России, и кто должен понести наказание. Особое внимание он уделил Голландии.
"Почему голландцы себя ведут так плохо, так необъективно в этой ситуации? Первый момент. Я уже имею достаточно объективные факты, однозначно говорящие о том, что самолёт был взорван, - пояснил Антипов. - А раз он взорван, значит, он взлетал с аэродрома Голландии".
Отсюда эксперт делает логический вывод: "И значит голландцы несут полную ответственность, фактически, за этот инцидент - они допустили выпуск со своего аэродрома в небо заминированного самолёта".
Именно поэтому, по мнению собеседника Царьграда голландская сторона так крутят и вертят версию с ЗРК "Бук".
"Чтобы отвести от себя ответственность", - коротко отметил эксперт.
Он отметил также тот факт, что в этой спецоперации, "приняли активное участие США".
"И такие данные оперативные есть у Сергея Соколова, который, к сожалению, сейчас не может ничего сказать, потому как он по другому делу сейчас находится в тюрьме ФСБ, - пояснил Антипов. - Я знаком с этими вещдоками и документами, которые есть у Сергея Соколова. Однозначно доказывается то, что по этим документам, которые хранятся у него, так скажем, в тайнике, что здесь ещё причастны США".
Собеседник напомнил, что именно Соединённые Штаты "буквально в первые часы объявили, что у них есть снимки со спутника, где показана ракета, как она летит, откуда летит и так далее".
"Никто за пять лет не видел этих снимков. То есть, если бы там, действительно, что-то было у них, это было бы уже давно показано", - обращает внимание Антипов. По его мнению, подобное заявление было сделано "просто для того, чтобы прикрыть свои действия в этой спецоперации".

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