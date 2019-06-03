"Самолет может сломаться в полете": В Boeing 737 найдено почти 150 дефектных деталей

Как отмечается в сообщении FAA, дефектные комплектующий могли быть "произведены не должным образом". Речь идёт о рельсах отклоняемых предкрылков в более чем трех сотнях самолётов этих моделей по всему миру. В компании-производителе считают, что они не соответствуют "нормам прочности".

Полетят, но могут сломаться в полете

Конечно, летать самолеты с этими деталями вполне могут. Но не долго: существует очень большая вероятность того, что они выйдут из строя раньше установленного эксплуатационного или просто треснут в полете,

"Хотя полный выход из строя рельса не приведет к потере самолета, остается опасность, что сломавшаяся деталь может привести к повреждению самолета в полете", — говорится в заявлении Федерального авиационного управления.

В связи с такой вполне реальной угрозой всем авиакомпаниям, которые эксплуатируют Boeing 737 NG и 737 МАХ рекомендовано в кратчайшие сроки произвести замену бракованных комплектующих.

Самолет "отверточной сборки"

Как предполагают в компании, эти дефектные детали были изготовлены "подрядчиком второго уровня". И это неудивительно. Ведь многострадальный Boeing 737 МАХ собран из иностранных комплектующих "отвёрточной сборкой". Авионику, двигатели, шасси, обшивку, кресла, силовые конструкции и многое-многое другое поставляют из других стран.

За последние месяцы мир услышал о трёх катастрофах с MAX. В первых двух - в Индонезии и Эфиопии - не выжил никто, общее число жертв крушения - 346 человек. Больше повезло пассажирам во время третьей катастрофы: лайнер упал в болото, что, видимо, и спасло его от пожара. Весной прошлого года Boeing 737 потерпел крушение на Кубе, погибло 110 человек.

Преступное молчание корпорации Boeing

О проблемах самолёта и наличии ошибок производитель узнал больше года назад, однако исправлять их никто не торопился, лайнеры продолжали летать и время от времени падать. На недоработки в конструкции и другие проблемы почему-то закрыли глаза и члены проверяющий комиссии американского национального регулятора.

Всё вместе это привело к многочисленным человеческим жертвам. И уже после этого сначала Европейское агентство авиационной безопасности запретило полеты этого типа самолетов, следом - Великобритания, Сингапур, Австралия, Малайзия, Китай и так далее. Авиакомпании многих стран сами отказались от использования Boeing 737 МAX. Федеральное авиационное управление США также распорядилось приостановить полеты Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве.

Количество нелетающих сегодня MAX 8, по данным FAA, достигло 200 штук, тогда как по состоянию на 11 марта 2019 года 59 авиакомпаний мира эксплуатировали 389 самолётов этого типа.

После крушений самолётов Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии, производитель сначала принял решение приостановить поставки лайнеров покупателям, а затем приостановить производство этой модели самолёта. Аэрокосмической корпорации пришлось подсчитывать серьёзные финансовые потери, нанесённые сложившейся ситуацией.