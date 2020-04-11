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"Самое страшное, что довелось пережить": Певица Пинк рассказала, как переболела COVID-19

11 апреля 2020, 00:35  •  84 • В мире
Обладательница трёх премий "Грэмми" певица Пинк рассказала по видеосвязи зрителям шоу Эллен Дедженерес о том, что она сама и её сын Джеймсон трёх лет переболели коронавирусной инфекцией. По её словам, это было "самое страшное, что довелось пережить".
Семья певицы с 11 марта находилась на карантине. 14 марта первые симптомы заболевания появились у Джеймсона. У малыша поднялась температура, заболела голова и живот. Ребёнок жаловался на боль и в груди, и в горле. Каждый день появлялся новый симптом, рассказала Пинк.
Через несколько дней слегла и сама певица. Болезнь оказалась действительно мучительной, пишет Nation News.
Проснувшись однажды ночью, Пинк испытала настоящий ужас, когда поняла, что задыхается от распухшего горла. Спас её ингалятор, оказавшийся под рукой.
Болезнь не отступала долгие две недели. Всё это время певица вместе с сыном находились в больнице. После выздоровления Пинк не только поблагодарила медицинский персонал этой клиники, но и пожертвовала внушительную сумму всем лечебным учреждениям, в которых врачи спасают больных COVID-19.
"Я прекрасно понимаю, кто и что сейчас важно. Любовь, труд, семья, общество, и общественная солидарность, и здоровье. Здоровье - наш единственный залог безопасности. Те, кто его защищает, - мои герои", - позднее написала певица в Instagram.

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