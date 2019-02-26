"Самое мерзкое не в том, как нагрубил Порошенко, а в том, что люди смеялись": Политолог об инциденте с горняками

Президент Украины Петр Порошенко грубо ответил горнякам, требовавшим погашения долгов по зарплате. Это произошло во время визита политика в город Червоноград Львовской области. Лидер движения русских украинцев "Парус" политолог Юрий Кот в беседе с Царьградом сказал, что подобные публичные выступления Порошенко всегда готовятся целой командой. По мнению эксперта, прорабатываются разные внештатные ситуации. "Самое мерзкое не в том, как нагрубил Порошенко, а в том, что люди смеялись", - отмечает он.

"П одобные фразы являются заготовкой, чтобы в любую секунду, если идёт такой, не по сценарию эпизод, надо его погасить. Погасить лучше всего, конечно же, шуткой, как ему кажется. Это, в принципе, работает везде, эта технология. То, что Порошенко это сказал, это была заготовка. А сам вопрос — не заготовка, безусловно", - отмечает Юрий Кот.

И добавляет, что проблема не в том, что Порошенко нагрубил.

"Проблема в том, что люди, которые стояли там рядом, из этого же города, они рассмеялись. И это самое мерзкое и противное в этой ситуации, на что, на мой взгляд, есть смысл обратить внимание. Действительно, все знают, что идут задержки зарплат для шахтёров, все знают ужасную экономическую ситуацию на Украине, там люди нищенствуют. Именно там непомерные цены на ЖКХ, на продукты, на лекарства. Но при этом всё равно есть определённый, так называемый ресурс подпевал, так называемых патриотов власти", - напоминает Юрий Кот.

Он отмечает, что л юди нормальные, вменяемые, они молчат, потому что и м уже не до смеха.