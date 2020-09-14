"Самое мерзкое, что может произойти": Раскрыта последняя фаза провокаций в Минске

Протесты в Белоруссии, начавшиеся в день выборов президента республики, всё не утихают. Больше того, подогреваются активно из-за рубежа. В минувшую субботу "мирный женский марш" устроила прекрасная половина Минска. Однако "мирным" он оказался только на словах - на деле же женщины не стеснялись атаковать силовиков, срывать с них маски и балаклавы, бить. В воскресенье провокационные акции продолжились. В результате, как уточнили в МВД республики, были задержаны 774 человека.

Но на этом провокаторы останавливаться, судя по всему, не собираются. Корреспондент RT Константин Придыбайло во время стрима с места протестов - в районе Дроздов в Минске - отметил, что "уже по публичным чатам пошло самое мерзкое, что может произойти, - как раз о жителях этих Дроздов".

По словам журналиста, именно в этом районе живёт глава местного ЦИК Лидия Ярмошина, чей адрес опубликовали в интернете ещё до того, как отключился интернет. Кроме того, отметил Придыбайло, "слили адрес, скажем так, давнего соратника Лукашенко Виктора Шеймана - он отвечал за силовой блок много лет".

Журналист уверен, что уже пошла "последняя фаза вот этих варшавских провокаторов", напомнив, что до этого они "стравили людей с милицией, стравили даже с МЧС", пытались стравить с медиками.

"Наверное, пошла последняя стадия, чтобы стравить чиновников с простым народом", - резюмировал Константин.