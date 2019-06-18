"Самое крутое": Скабеева оценила вопрос "прожжёного русофоба" о первой фразе Зеленского Путину

"Самое крутое в интервью "Бильду", конечно, не то, что Зеленский первым делом на встрече с Путиным планирует сморозить глупость", - так прокомментировала у себя в telegram-канал Skabeeva телеведущая Ольга Скабеева публикацию в Bild, где новый президент Украины похвастался фразой, которую планирует сказать при встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Когда вы впервые встретитесь с Путиным, что вы ему скажете?" - поинтересовались журналисты. "Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - ответил Зеленский.

"То есть: Зеленский, не начинай так беседу - ничего не получится", - предупредила нового украинского президента Скабеева.

И тут же высоко оценила уточняющий вопрос своего коллеги - "прожжённого русофоба" Рёбке.

"Самое крутое - это то, что даже прожжённый русофоб Рёбке (он же журналист "Бильда"; более агрессивного я, пожалуй, даже не знаю), - призналась Скабеева, - сообщает в своём вопросе Зеленскому, что Крым Украина уже потеряла".

Напомним, Зеленскому задали уточняющий вопрос: "Разве Крым уже не потерян для Украины?"

"Даже Рёбке не питает иллюзий", - резюмировала Скабеева.