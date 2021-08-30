"Сами захотят": Экс-замминистра Украины отказался "возвращать" Крым силой

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый отказался "возвращать" Крым силой. По его словам, жители полуострова "сами захотят" вернуться под контроль Киева.

Чалый отметил, что, по его мнению, есть две стратегии "возвращения" полуострова: первая предполагает полную конфронтационную стратегию, аналогичную древнеримской истории. Экс-чиновник назвал такой вариант: "Карфаген должен быть разрушен". По его словам, такой вариант мог бы привести к распаду России, но западные "партнёры" не хотят вступать в открытый конфликт с Россией, потому что она оказалась более крепкой, чем надеялись в Киеве.

Вторая стратегия, по словам Чалого, предполагает строительство украинскими властями успешного государства, чтобы, увидев его, не только жители полуострова, но и все регионы России "сами захотели присоединиться к Украине".

Отметим, что, несмотря на мечты украинских властей о возвращении Крыма, точку в этом вопросе поставил президент России Владимир Путин уже давно. Полуостров является территорией России, и этот вопрос в Кремле больше не обсуждают.