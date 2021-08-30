Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в...
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены несты...
Главная / Политика

"Сами захотят": Экс-замминистра Украины отказался "возвращать" Крым силой

30 августа 2021, 10:40  •  92 • Политика
Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый отказался "возвращать" Крым силой. По его словам, жители полуострова "сами захотят" вернуться под контроль Киева.
Чалый отметил, что, по его мнению, есть две стратегии "возвращения" полуострова: первая предполагает полную конфронтационную стратегию, аналогичную древнеримской истории. Экс-чиновник назвал такой вариант: "Карфаген должен быть разрушен". По его словам, такой вариант мог бы привести к распаду России, но западные "партнёры" не хотят вступать в открытый конфликт с Россией, потому что она оказалась более крепкой, чем надеялись в Киеве.
Вторая стратегия, по словам Чалого, предполагает строительство украинскими властями успешного государства, чтобы, увидев его, не только жители полуострова, но и все регионы России "сами захотели присоединиться к Украине".
Отметим, что, несмотря на мечты украинских властей о возвращении Крыма, точку в этом вопросе поставил президент России Владимир Путин уже давно. Полуостров является территорией России, и этот вопрос в Кремле больше не обсуждают.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





92
Источник
Похожие новости
30 августа 2021, 04:15
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и Меркель
30 августа 2021, 06:05
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипломат
30 августа 2021, 00:35
В Египте оценили планы России на расширение близ Суэцкого канала
30 августа 2021, 08:50
"Даже Тихановскую так не мариновали": встречу Байдена и Зеленского перенесли
30 августа 2021, 00:35
Теракты возможны: Иностранная разведка указала на риски для центров вакцинации
30 августа 2021, 08:50
"Вернуть" Крым и "развалить Россию": На Украине придумали новый план
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочарования: "Каша в голове!"
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у русских денег - Колясников
28 августа 2021, 22:00
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупость" Запада с Украиной
28 августа 2021, 18:20
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
27 августа 2021, 00:10
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
24 августа 2021, 19:00
Украинские военные вышли на улицы Москвы. Но их никто не остановил
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.