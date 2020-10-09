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"Сами учиться не очень хотят": Путину припомнили его речь 13-летней давности

09 октября 2020, 01:55  •  37 • В мире
Владимиру Путину припомнили его речь 13-летней давности. "Сами учиться не очень хотят", - произнёс он когда-то. При помощи известной цитаты президента России поздравили в США.
В 2007 году в Мюнхене на конференции по вопросам политики безопасности Владимир Путин произнёс слова, которые помнят до сих пор.
"Кстати говоря, Россию, нас, постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят", - сказал тогда российский лидер.
Жители США припомнили эту речь 13-летней давности. Данная цитата стала основой граффити, которое стало креативным поздравлением президента России с 68-летием.
Рисунок появился в центре Лос-Анджелеса, а именно на пляже, где располагается известная уличным художникам локация Venice Art Walls. Буквы начертаны красной краской на белом фоне. Рядом синим цветом изображён хэштег #VVP68. Автор граффити остался неизвестным.
В прошлом году кто-то из жителей Лос-Анджелеса тоже необычно поздравил Владимира Путина с днём рождения. 7 октября жители города увидели, как в небе появляются значок хэштега, буквы и цифры - #VVP67. Такую надпись смог сделать какой-то пилот.

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