"Сами учиться не очень хотят": Путину припомнили его речь 13-летней давности

В 2007 году в Мюнхене на конференции по вопросам политики безопасности Владимир Путин произнёс слова, которые помнят до сих пор.

"Кстати говоря, Россию, нас, постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят", - сказал тогда российский лидер.

Жители США припомнили эту речь 13-летней давности. Данная цитата стала основой граффити, которое стало креативным поздравлением президента России с 68-летием.

Рисунок появился в центре Лос-Анджелеса, а именно на пляже, где располагается известная уличным художникам локация Venice Art Walls. Буквы начертаны красной краской на белом фоне. Рядом синим цветом изображён хэштег #VVP68. Автор граффити остался неизвестным.

В прошлом году кто-то из жителей Лос-Анджелеса тоже необычно поздравил Владимира Путина с днём рождения. 7 октября жители города увидели, как в небе появляются значок хэштега, буквы и цифры - #VVP67. Такую надпись смог сделать какой-то пилот.