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"Сами убили, а теперь виляют хвостом": Кадыров заподозрил немецкие спецслужбы в убийстве Хангошвили
24 декабря 2019, 07:39 • 157 • Политика
Рамзан Кадыров заподозрил немецкие спецслужбы в убийстве Зелимхана Хангошвили, который стал им не нужен. Теперь же в Берлине "виляют хвостом", перекладывая вину на Россию.
Российская сторона не имеет никакого отношения к резонансному убийству в ФРГ боевика Зелимхана Хангошвили. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как считает политик, Хангошвили ликвидировали сами немцы, которым боевик стал не нужен. Он также напомнил, что убитый был гражданином Грузии, причастным ко многим преступлениям.
Теперь же в Берлине "виляют хвостом", обвиняя в своих грехах РФ и Чечню.
"Если мы причастны, пусть докажут не на словах, а на деле", - пояснил Кадыров.
Напомним, Зелимхан Хангошвили был убит в августе 2019 года. В декабре же стало известно о том, что Германия выслала нескольких российских дипломатов в связи с инцидентом.
Москва отрицает обвинения в причастности к ликвидации боевика. Кроме того, она симметрично выслала двух немецких дипломатов.
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