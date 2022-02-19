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"Сами себя обстреляли"? Захарова назвала Зеленского "бездушным циником"
19 февраля 2022, 20:40 • 808 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "бездушным циником". Так она прокомментировала его слова о том, что военные республик Донбасса "сами себя обстреляли".
Владимир Зеленский отрицает, что украинские войска уже несколько дней наносят артиллерийские удары по неподконтрольным районам Донбасса. По его словам, раз в результате обстрелов никто не погиб и не получил ранений, то это значит, что защитники Донбасса "стреляют сами" в себя. Президент Украины добавил, что "это такой цинизм".
Захарова в ответ привела два аргумента. Во-первых, наблюдатели ОБСЕ фиксируют обстрелы в Донбассе и отмечают, что со стороны ВСУ стрельба ведётся гораздо активнее. Возможно, именно поэтому США отозвали своих наблюдателей из мониторинговой миссии, чтобы никто из американцев потом не обвинил собственные власти во лжи.
Во-вторых, за восемь лет под обстрелами ВСУ погибло уже столько людей, что говорить "они сами себя обстреляли" - это верх цинизма.
- пишет Захарова в Telegram.
Скриншот: Telegram/Мария Захарова
Отметим, что в последние дни украинская армия усилила интенсивность обстрелов по всей линии соприкосновения в Донбассе. Огонь ведётся из танков, ПТРК и артиллерии. В связи с этим в ДНР и ЛНР объявили об эвакуации женщин, детей и пожилых людей в Россию.
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