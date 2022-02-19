"Сами себя обстреляли"? Захарова назвала Зеленского "бездушным циником"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "бездушным циником". Так она прокомментировала его слова о том, что военные республик Донбасса "сами себя обстреляли".

Владимир Зеленский отрицает, что украинские войска уже несколько дней наносят артиллерийские удары по неподконтрольным районам Донбасса. По его словам, раз в результате обстрелов никто не погиб и не получил ранений, то это значит, что защитники Донбасса "стреляют сами" в себя. Президент Украины добавил, что "это такой цинизм".

Захарова в ответ привела два аргумента. Во-первых, наблюдатели ОБСЕ фиксируют обстрелы в Донбассе и отмечают, что со стороны ВСУ стрельба ведётся гораздо активнее. Возможно, именно поэтому США отозвали своих наблюдателей из мониторинговой миссии, чтобы никто из американцев потом не обвинил собственные власти во лжи.

Во-вторых, за восемь лет под обстрелами ВСУ погибло уже столько людей, что говорить "они сами себя обстреляли" - это верх цинизма.

Заявление "они стреляют сами" в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая, какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы,

- пишет Захарова в Telegram.

Скриншот: Telegram/Мария Захарова

Отметим, что в последние дни украинская армия усилила интенсивность обстрелов по всей линии соприкосновения в Донбассе. Огонь ведётся из танков, ПТРК и артиллерии. В связи с этим в ДНР и ЛНР объявили об эвакуации женщин, детей и пожилых людей в Россию.