"Сами себя обстреляли": Украинские СМИ по привычке нашли своих виноватых в обстреле Первомайского

Информация о минометном обстреле Первомайская появилась на портале "Русская весна". По предварительным данным, в результате мощного удара ВСУ пострадали семь мирных жителей, в том числе ребенок трех с половиной лет. Один человек погиб.

Украинская сторона поспешила "перевести стрелки" с ВСУ на ополчение Луганской Народной Республики и, конечно, Россию. В частности, журналист Юрия Бутусов утверждает, что "гибридная армия России" обстреляла Первомайск некими ракетами-трансформерами для того, чтобы якобы "скрыть свое преступление", а удар наносился Шестым мотострелковым полком ЛНР.

Бутусов утверждает, что "одна из ракет не разорвалась", поэтому появилась "возможность тщательно ее изучить": боевая часть была от 220-мм РСЗО "Ураган", двигатель - от БМ-21 "Град".

"Мощным ударом военные практически полностью уничтожили позицию оккупанта. Он понес огромные потери в живой силе и боевой технике", - пишет журналист.

Напомним, по информации администрации города Первомайска, обстрел начался около 19:00 местному времени и продолжается длительное время. Несколько домов частично разрушены, в них начались пожары.

В Сети также появилось видео, снятое очевидцами. На кадрах слышны выстрелы и видно, как в нескольких километрах от места съемки что-то сильно горит.

Журналист Юлия Витязева в своем Twitter не сдержала эмоций, употребив нецензурную лексику и отметив, что "вот такое вот перемирие".

"Сразу дали понять, что очередное "перемирие" для них - очередная условность. Ведь у них в сводках весь огонь - всегда исключительно "ответный", - добавила позже Витязева.

Начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов подтвердил факт атаки, уточнив, что, по последним данным, пострадали 7 человек.

Среди пострадавших и маленькая девочка трех лет. Сейчас врачи больницы Стаханова борются за жизнь малышки. Уточняется, что у нее ранение головы.