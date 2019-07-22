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"Сами себя обстреляли": Украинские СМИ по привычке нашли своих виноватых в обстреле Первомайского

22 июля 2019, 00:24  •  63 • В мире
Буквально на днях противоборствующие стороны в Донбассе договорились о перемирии, но накануне Киев нанес мощный удар по луганскому Первомайску. Тем не менее украинские СМИ поспешили обвинить в этом обстреле Россию и ополчение ЛНР - мол, обстреляли из минометов своих же.
Информация о минометном обстреле Первомайская появилась на портале "Русская весна". По предварительным данным, в результате мощного удара ВСУ пострадали семь мирных жителей, в том числе ребенок трех с половиной лет. Один человек погиб.
Украинская сторона поспешила "перевести стрелки" с ВСУ на ополчение Луганской Народной Республики и, конечно, Россию. В частности, журналист Юрия Бутусов утверждает, что "гибридная армия России" обстреляла Первомайск некими ракетами-трансформерами для того, чтобы якобы "скрыть свое преступление", а удар наносился Шестым мотострелковым полком ЛНР.
Бутусов утверждает, что "одна из ракет не разорвалась", поэтому появилась "возможность тщательно ее изучить": боевая часть была от 220-мм РСЗО "Ураган", двигатель - от БМ-21 "Град".
"Мощным ударом военные практически полностью уничтожили позицию оккупанта. Он понес огромные потери в живой силе и боевой технике", - пишет журналист.
Напомним, по информации администрации города Первомайска, обстрел начался около 19:00 местному времени и продолжается длительное время. Несколько домов частично разрушены, в них начались пожары.
В Сети также появилось видео, снятое очевидцами. На кадрах слышны выстрелы и видно, как в нескольких километрах от места съемки что-то сильно горит.
Журналист Юлия Витязева в своем Twitter не сдержала эмоций, употребив нецензурную лексику и отметив, что "вот такое вот перемирие".
"Сразу дали понять, что очередное "перемирие" для них - очередная условность. Ведь у них в сводках весь огонь - всегда исключительно "ответный", - добавила позже Витязева.
Начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов подтвердил факт атаки, уточнив, что, по последним данным, пострадали 7 человек.
Среди пострадавших и маленькая девочка трех лет. Сейчас врачи больницы Стаханова борются за жизнь малышки. Уточняется, что у нее ранение головы.

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