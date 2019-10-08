"Сами себе в ногу выстрелили": Визовая "война" США с Россией дошла до остановки двух комитетов ГА ООН

Ранее источник в российской делегации сообщил РИА Новости о том, что было отложено заседание первого комитета Генассамблеи ООН. Этот комитет, напомним, занимается вопросами международной безопасности, а также вопросами разоружения.

Позже выяснилось, что и работу шестого комитета тоже пришлось приостановить на несколько часов из-за невыдачи американских виз. Об этом сообщил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин. Он же уточнил, что чаша терпения переполнена, поэтому и возник этот демарш комитетов.

Помимо России проблемы с визами, а следовательно, и с допуском к работе в комитетах возникли у Ирана. По словам представителя этой страны, американскую визу не получил ни один из членов делегации из Тегерана.

Пользователи Рунета по-разному высказались о последствиях визовой "войны" США с Россией. Кто-то сравнил позицию Вашингтона с Киевом.

"Сами себе в ногу выстрелили. Как хохлы прям", - считает @1978_alex2906.

Кто-то дает свой совет, как поступить в этом случае.

"1-й комитет Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности и 6-й комитет ГА ООН по правовым вопросам приостановили свою работу из-за проблем с выдачей американских виз ряду делегатов из РФ, - пишет @isterikakaratek. - Пора располагать ООН по ротации в странах 5 постоянных членов СБ".

Некоторые отшутились.

"А 2, 3, 4, 5 и после 6-го почему не поддержали?" - не удержался от иронии Мустафа Ибрагимов.

Но были те, кто увидел за ситуацией с работой комитетов якобы целенаправленный саботаж.

"Немыслимо. Тятенька целенаправленно саботирует работу (вполне себе недвусмысленного назначения) комитета ООН, умышленно создавая вполне физические, тривиальные препятствия в допуске к диалогу стороне, представляющей угадайте какой интерес", - пишет @AlexKamillaKroy.

Фото: скриншот twitter/AlexKamillaKroy

Переехать в Вену или Женеву

Напомним, после скандальной ситуации с невыдачей виз членам российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН наша страна сделала предложения государствам, входящим в ООН, перенести заседания 1-го комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.

Как отметил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сделать это можно уже со следующего, 2020 года. При этом на выбор Россия предложила сразу два города на замену Нью-Йорку и за пределами Соединенных Штатов - Вену и Женеву.

Полянский напомнил, что проблема с визами у российских делегатов возникает далеко не в первый раз. Еще в апреле Москве пришлось заблокировать работу комиссии по разоружению из-за невыдачи американцами въездных виз главе российской делегации.

Теперь работа наших дипломатов и политиков на сессии Генассамблеи ООН оказалась под угрозой срыва.

"Сегодня мне приходится констатировать, что, к сожалению, американская сторона вновь проявила крайнее неуважение к своим обязательствам, к нам, да и ко всем собравшимся сегодня в зале", - подчеркнул Полянский, напомнив, что части экспертов нашей делегации не выдали визы и в результате Россия не может принять полноценное участие в работе текущей сессии 1-го комитета.

Российскому дипломату пришлось дать Америке публичный небольшой исторический ликбез и напомнить: "Согласно положениям Соглашения 1947 года о штаб-квартире ООН, США обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к центральным учреждениям ООН всех без исключения официальных представителей государств-членов". Кроме того, Штаты обязаны выдавать им визы "безвозмездно и в возможно краткий срок".

"Право принимать у себя штаб-квартиру ООН - это привилегия, дарованная США в обмен на указанные гарантии", - особо обратил внимание на этот момент Полянский.

Визовое самоуправство

Дипломат также отметил, что "у Вашингтона нет никаких оснований в одностороннем порядке блокировать участие представителей государств - членов ООН в проводимых под ее эгидой мероприятиях". И уж тем более у Америки нет права решать, кому входить в состав национальных делегаций и кому возглавлять их.

Москва не намерена мириться с таким визовым самоуправством США и отступать от своих законных прав, подчеркнул дипломат. И предложил "техническую" паузу для максимально быстрого урегулирования сложившейся ситуации, а также "перейти в режим неформальных консультаций" до тех пор, пока Штаты не выполнят взятых на себя обязательств перед ООН.

"Хвастаться надо не тем, что выдали 160 виз, - надо выдавать все визы, которые запрашиваются, - осадил российский дипломат американских коллег после их выступления. - И не по доброй воле, а поскольку есть соответствующие соглашения. Это не наша прихоть - это наше право. Наши эксперты - такие же эксперты, как и у других стран-членов, не туристы, они приезжают сюда работать".