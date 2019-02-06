"Сами придумали, сами поверили": На Украине определились с "врагом номер один" для Путина

В предвыборных выступлениях Порошенко на первом месте почему-то всегда не Украина, а Россия и президент Путин. Не менее "удачны" и высказывания тех, кто его поддерживает. К примеру, один из блогеров заявил: "Поскольку Порошенко для Путина - враг номер один, то я буду голосовать за Порошенко". "Интересно, когда Путин делал такие заявления? Сами придумали, сами поверили", - отреагировали в Сети.

Президентская гонка на Украине набирает обороты. И как при любой подобной кампании, народ делает свой выбор. Конечно, многие украинские блогеры пишут в эти дни длинные рассказы о том, почему они призывают голосовать за того или иного кандидата. Если одни рассказывают, что их кандидат приготовил отличную программу развития страны на ближайшие четыре года, то другим выбирают более "жесткий" путь.

"Поскольку Порошенко для Путина - враг номер один, то я буду голосовать за Порошенко", - заявил один из агитаторов. В российском сегменте Сети очень удивились: а когда же случилось такое, что Путин определил Порошенко во враги, да еще под первым номером? "Сами придумали, сами поверили", - констатирует журналистка Юлия Витязева.

"У Порошенко мания величия", - прокомментировал один из пользователей Twitter. "Вечное шароварное "назло маме отморожу уши", - добавил другой. "Каждой пешке приятно изображать из себя королеву", - отметил третий.

Прочла прекрасное: «поскольку Порошенко для Путина - враг номер один, то я буду голосовать за Порошенко». Интересно, а когда Путин делал подобные заявления? А никогда. Сами придумали, сами поверили. Так и живут. Идиоты. — Юлия Витязева (@Vityzeva) 5 февраля 2019 г.

Каждой пешке приятно воображать из себя королеву)))) — Зилёненькая и бухенькая (@lfvytyfchfnm1) 5 февраля 2019 г.

так этот ущлепок в своем твите написал, что Путин СКАЗАЛ, что он за любого кандидата кроме Порошенко. Это ж брехун пробу негде ставить. — BelyiSeryi (@belyi_seryi) 5 февраля 2019 г.

Помнится Путин называл его лжецом и пустомелей, с которым нет смысла встречаться. Разве это не враг номер один? — Slava Udo (@SlavaUdo) 5 февраля 2019 г.

В таком случае - это Путин враг для порошенко, а не наоборот) — Юлия Витязева (@Vityzeva) 5 февраля 2019 г.

Предвыборный спич Литра Мальдивовича Петушенко. Упоминалось:

147 раз "Путин", 238 раз "российская агрессия", 425 раз "российский оккупант"..

- Пётр Лексеич, что с коррупцией, зарплатами и пенсиями??

- Лови сепара! — Адский Экскаватор (@0j2Q3cSMrZTLWrk) 5 февраля 2019 г.

К слову, сам Порошенко решил использовать в своей предвыборной агитации "образ собственного врага", которого упоминает по сто раз на день. Во вторник, выступая в эфире украинского телеканала, кандидат в президенты сообщил, что "за углом стоит Путин".

В день выдвижения Порошенко в кандидаты пиар-ход был более чем фееричным. Задник сцены, с которой произносил свою речь украинский президент, украшал плакат, на котором были изображены он сам и российский лидер. Надпись на картинке ставила зрителей перед "жестким выбором": "Или Порошенко, или Путин". Когда президент России выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Украины, осталось неизвестным.