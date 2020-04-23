"Сами попросили": Цифровые пропуска станут обязательными в 21 регионе

В ближайшее время возможность оформить цифровой пропуск через онлайн-платформу получат жители Костромской, Тульской, Орловской, Тамбовской, Белгородской, Ярославской, Владимирской областей. С 27 апреля внедрение системы начнётся ещё в 14 регионах, которые находятся в Поволжье, Сибири, на Кавказе и Дальнем Востоке, сказано на сайте ведомства.

Такое решение было принято Минкомсвязи после прошедшего 21 апреля совещания, в котором приняли участие главы органов цифровой трансформации регионов России. Таким образом, охвачены будут все регионы, которые отправили заявки.

Платформа позволит получать цифровой пропуск в виде QR-кода. Основанием для этого будет заявка работодателя, которую он должен отправить с помощью портала Госуслуги. Сам же код сотрудник получит в личном кабинете на том же портале и на свой e-mail. Речь идёт о постоянных цифровых пропусках, которые необходимы сотрудникам, ездящим на работу.

Граждане также могут самостоятельно оформить разовые пропуска онлайн. Для этого нужно запустить мобильное приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус". Важно не только указывать причину, по которой необходимо выйти из дома, но и конечное место назначения, а также указать транспортное средство, если планируется поездка на личном автомобиле. Разовые пропуска будут действовать несколько часов. Действительным пропуск считается только в том случае, если у человека есть с собой паспорт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил всем регионам России перенять опыт столицы и внедрить цифровые пропуска. Он подчеркнул, что крайне важно контролировать перемещение людей, и призвал настроить единый механизм, чтобы можно было отслеживать поездки каждого человека.