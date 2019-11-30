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"Сами не зовём, но": На суд по делу Boeing MH17 пустят наблюдателей России
30 ноября 2019, 11:39 • 182 • Политика
Наблюдатели от России смогут участвовать в заседании суда по MH17, которое состоится 9 марта 2020 года, заявил представитель окружного суда Гааги. "Суд не приглашает иностранных наблюдателей. Обычно они сами сообщают нам о своём желании присутствовать на слушаниях", - заявил он.
В судебном заседании по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе смогут принять участие наблюдатели от России, Малайзии и других стран. Такой информацией поделился координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бунк.
Речь идёт о судебном заседании, которое запланировано на 9 марта 2020 года и пройдёт в окружном суде Гааги. Как пояснил Моник Бунк, суд не рассылает специальные приглашения наблюдателям, так как на слушания свободно могут прийти наблюдатели от любой страны, включая Россию и Малайзию.
Напомним, что малайзийский Boeing MH17 с гражданами Нидерландов на борту был сбит в небе над Донбассом. В происшествии обвиняют Россию и ополченцев Донбасса, хотя только Украина умела в районе катастрофы элементы ПРО, и это Киев не закрыл воздушное пространство над районом боевых действий.
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