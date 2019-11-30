"Сами не зовём, но": На суд по делу Boeing MH17 пустят наблюдателей России

В судебном заседании по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе смогут принять участие наблюдатели от России, Малайзии и других стран. Такой информацией поделился координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бунк.

Речь идёт о судебном заседании, которое запланировано на 9 марта 2020 года и пройдёт в окружном суде Гааги. Как пояснил Моник Бунк, суд не рассылает специальные приглашения наблюдателям, так как на слушания свободно могут прийти наблюдатели от любой страны, включая Россию и Малайзию.

"Да, они могут, и от любой другой страны тоже", - цитирует РИА Новости слова представителя окружного суда Гааги.

Напомним, что малайзийский Boeing MH17 с гражданами Нидерландов на борту был сбит в небе над Донбассом. В происшествии обвиняют Россию и ополченцев Донбасса, хотя только Украина умела в районе катастрофы элементы ПРО, и это Киев не закрыл воздушное пространство над районом боевых действий.