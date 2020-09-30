"Сами и расхлёбывайте!": Кедми назвал две главные цели России в Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе связан с давней враждой народов Кавказа. Об этом заявил Яков Кедми, выступая в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1". Однако он отметил, что в последнее время всё чаще на этой почве предпринимаются попытки переориентировать Армению на Запад, оторвав её от России, что и привело к ослаблению Армении.

По словам эксперта, с одной стороны, Россия не должна допустить вторжения иностранных войск в Армению, а с другой - она не может за армян защищать Карабах.

"Если у армянской армии нет сил, они Карабах проиграют", - сказал он, отметив, что за это надо сказать спасибо тем, кто отвернулся от России.

Кедми подчеркнул, что раньше армянская армия была сильна, однако стала значительно слабее после вмешательства американских инструкторов. Если ранее "армянская армия шла по азербайджанской земле, захватывая её, а не наоборот", то теперь Азербайджан может силой отобрать у неё Карабах. Причём эксперт заметил, что никто Азербайджану не помешает - России нельзя вмешиваться в этот конфликт.

"Сами заварили кашу - вот сами и расхлёбывайте!" - отметил он.

По словам Кедми, России следует во всей этой ситуации достичь двух целей: во-первых, сохранения Арменией своей территориальной целостности, во-вторых, недопущения размещения турецких военных баз в Азербайджане.