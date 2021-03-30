"Сами бы до такого не додумались": Санкционная война с Россией может дорого обойтись Австралии

Санкционная война с Россией может дорого обойтись Австралии. По словам эксперта, страну втянули в противостояние с Россией западные партнёры. В МИД Австралии "сами бы до такого не додумались".

Такое мнение высказал во вторник политолог Юрий Самонкин, комментируя очередные санкции от Канберры. Страна решила "за компанию" ввести ограничения против одного гражданина и четырёх компаний из России, "вина" которых заключалась в строительстве Крымского моста.

МИД Австралии сам бы до такого не додумался. Австралия присоединяется к коалиции стран, которые не принимают итоги референдума, что очень печально. И здесь с Австралией будут нарушены совместные кооперации, - пояснил эксперт Nation News.

Он подчеркнул, что Австралия фактически идёт на разрыв связей с Россией, что негативно отразится как на экономике, так и на двусторонних отношениях. К примеру, Канберра потеряет возможность вкладывать деньги в Крым, который является сегодня одним из самых инвестиционно привлекательных регионов России. Кроме того, велика вероятность срыва совместных с Россией проектов.

Отметим, что Крымом уже заинтересовались китайские инвесторы. Бизнес-делегация из КНР посетила полуостров после того, как украинские власти объявили о планах по национализации украинского предприятия "Мотор Сич", у которого есть китайские акционеры.