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"Сами бы до такого не додумались": Санкционная война с Россией может дорого обойтись Австралии
30 марта 2021, 22:50 • 108 • Политика
Санкционная война с Россией может дорого обойтись Австралии. По словам эксперта, страну втянули в противостояние с Россией западные партнёры. В МИД Австралии "сами бы до такого не додумались".
Такое мнение высказал во вторник политолог Юрий Самонкин, комментируя очередные санкции от Канберры. Страна решила "за компанию" ввести ограничения против одного гражданина и четырёх компаний из России, "вина" которых заключалась в строительстве Крымского моста.
Он подчеркнул, что Австралия фактически идёт на разрыв связей с Россией, что негативно отразится как на экономике, так и на двусторонних отношениях. К примеру, Канберра потеряет возможность вкладывать деньги в Крым, который является сегодня одним из самых инвестиционно привлекательных регионов России. Кроме того, велика вероятность срыва совместных с Россией проектов.
Отметим, что Крымом уже заинтересовались китайские инвесторы. Бизнес-делегация из КНР посетила полуостров после того, как украинские власти объявили о планах по национализации украинского предприятия "Мотор Сич", у которого есть китайские акционеры.
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