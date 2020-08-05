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"Самая страшная катастрофа по самой глупой причине": До взрыва в Бейруте было два "предупреждения"

05 августа 2020, 20:55  •  115 • В мире
До взрыва в ливанском Бейруте было уже как минимум два "предупреждения". В интернете напомнили, что в 1917 году похожая трагедия произошла в канадском Галифаксе, а в 2000-м в нидерландском Энсхеде взорвалась фабрика фейерверков. "Теперь Бейрут. Никто не учится на ошибках", - написали в Telegram-канале "Голос Мордора". Журналист Евгений Примаков назвал произошедшее "самой страшной катастрофой по самой глупой причине".
В Ливане после взрыва в порту счет погибшим пошёл уже за сотню, а пострадавшим - за четыре тысячи. Одна из возможных причин трагедии - сварка в ангаре, где уже шесть лет хранился конфискованный нитрат аммония. Судно, с которого его забрали, пришло в порт под молдавским флагом и направлялось из грузинского Батуми в Мозамбик. Однако дальше двигаться с грузом ему запретили, поэтому хозяин судна просто бросил конфискованный нитрат аммония.
"Ну что ж. Судя по всему, аммиачная селитра. Это самая страшная катастрофа в истории Ливана - по самой глупой причине: брошенный в порту груз, который там забыли на складе", - написал журналист Евгений Примаков.
В Telegram-канале "Голос Мордора" отметили, что до ливанской трагедии было ещё два "предупреждения". Похожие катастрофы уже происходили в истории человечества, но никто не делает выводы и "не учится на ошибках".
"В 1917 году в порту канадского Галифакса взорвался транспорт "Монблан", часть города была уничтожена. В 2000-м в нидерландском Энсхеде взорвалась фабрика фейерверков, уничтожив большой жилой район", - отметили в Telegram-канале "Голос Мордора".

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