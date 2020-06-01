"Самая сильная армия Европопы": На Украине похвалились успехами "антикрымского" "Нептуна"

На испытательном полигоне "Алиби" в Одесской области прошёл очередной этап испытаний крылатых ракет "Нептун". Как сообщили украинские военные, на этот раз ракеты запустили по двум разным морским целям практически одновременно.

Генконструктор бюро "Луч" Олег Коростелёв отчитался перед журналистами, рассказав о проведённых запусках. По его словам, первая морская цель находилась на расстоянии 85 км, а вторая - 110 км, при этом друг от друга они были удалены более чем на 20 км.

После запуска ракеты, приблизившись к точкам поражения, самостоятельно снизились до 5 метров над уровнем моря, рассчитали оптимальную точку попадания и успешно уничтожили обе морские цели, уточнил Коростелёв.

В Сети тут же отреагировали на рапорт украинских военных. "Самая сильная армия Европопы", - с иронией написал один из пользователей. "Сколько просуществует Усраина после удара по мосту?" - задал не требующий ответа вопрос другой комментатор.

Напомним, в прошлом году бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы могут разрушить Крымский мост за несколько минут.