"Самая плохая новость от правительства": Как и зачем меняют паспорта русских

В законодательстве России появились изменения, и это "самая плохая новость от правительства", уверен эксперт Царьграда. Итак, как и зачем меняют паспорта русских?

Правительство России изменило правила внесения отметок в паспорт. Теперь информация о наличии детей до 14 лет, заключении и расторжении брака и выдаче загранпаспорта стала необязательной. Гражданин может внести её в паспорт, если захочет, но заставлять его это делать никто не будет. В эту же категорию попали данные об ИНН, группе крови и резус-факторе владельца документа.

Руководитель отдела расследований Михаил Мельников полагает, что мы сегодня получили "самую плохую новость от правительства за полтора года его существования":

С людей фактически снимается ответственность за их собственные семьи, появляется странный выбор: "хочу - записываю детей, не хочу - имею право спрятать". Когда Царьград говорил о том, что государство должно минимизировать своё вмешательство в семейные дела, мы имели в виду многие аспекты проблемы, но никак не вывод самого понятия семьи из базового документа. Напротив, было бы логично сохранять запись в паспорте не до 14-летия, а до совершеннолетия ребёнка, когда родитель действительно перестаёт нести за него ответственность.

Впрочем, психологические плюсы в новой системе всё же есть, продолжил Мельников:

Если ваш суженый колеблется, записывать ли ему ребёнка в свой драгоценный паспорт, вы, пусть и с некоторым запозданием, поймёте, что это за человек. Но дело в том, что "избавиться" от супруга и детей теперь проще простого: "потерять" паспорт и за пару тысяч штрафа сделать новый - не будет же супруг/супруга проверять документы ежемесячно.

Кроме того, возрастают и криминальные риски. Число "неженатых"/"незамужних" аферистов увеличится в разы, и никакая единая база от этого не спасёт, добавил Михаил Мельников.