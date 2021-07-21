|
"Самая плохая новость от правительства": Как и зачем меняют паспорта русских
21 июля 2021, 19:55 • 147 • Политика
В законодательстве России появились изменения, и это "самая плохая новость от правительства", уверен эксперт Царьграда. Итак, как и зачем меняют паспорта русских?
Правительство России изменило правила внесения отметок в паспорт. Теперь информация о наличии детей до 14 лет, заключении и расторжении брака и выдаче загранпаспорта стала необязательной. Гражданин может внести её в паспорт, если захочет, но заставлять его это делать никто не будет. В эту же категорию попали данные об ИНН, группе крови и резус-факторе владельца документа.
Руководитель отдела расследований Михаил Мельников полагает, что мы сегодня получили "самую плохую новость от правительства за полтора года его существования":
Впрочем, психологические плюсы в новой системе всё же есть, продолжил Мельников:
Кроме того, возрастают и криминальные риски. Число "неженатых"/"незамужних" аферистов увеличится в разы, и никакая единая база от этого не спасёт, добавил Михаил Мельников.
Подпишитесь на нас
147
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 июля 2021, 01:25
|
15 июля 2021, 12:35
|
17 июля 2021, 08:40
|
18 июля 2021, 20:25
|
20 июля 2021, 10:00
|
19 июля 2021, 11:05
|
18 июля 2021, 03:00