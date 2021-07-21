Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
Поток русофобской желчи Светланы Крюковой: «Страну» забанили в РФ
Непотопляемые американские авианосцы оказались отличной мишенью для русских
Главная / Политика

"Самая плохая новость от правительства": Как и зачем меняют паспорта русских

21 июля 2021, 19:55  •  147 • Политика
В законодательстве России появились изменения, и это "самая плохая новость от правительства", уверен эксперт Царьграда. Итак, как и зачем меняют паспорта русских?
Правительство России изменило правила внесения отметок в паспорт. Теперь информация о наличии детей до 14 лет, заключении и расторжении брака и выдаче загранпаспорта стала необязательной. Гражданин может внести её в паспорт, если захочет, но заставлять его это делать никто не будет. В эту же категорию попали данные об ИНН, группе крови и резус-факторе владельца документа.
Руководитель отдела расследований Михаил Мельников полагает, что мы сегодня получили "самую плохую новость от правительства за полтора года его существования":
С людей фактически снимается ответственность за их собственные семьи, появляется странный выбор: "хочу - записываю детей, не хочу - имею право спрятать". Когда Царьград говорил о том, что государство должно минимизировать своё вмешательство в семейные дела, мы имели в виду многие аспекты проблемы, но никак не вывод самого понятия семьи из базового документа. Напротив, было бы логично сохранять запись в паспорте не до 14-летия, а до совершеннолетия ребёнка, когда родитель действительно перестаёт нести за него ответственность.
Впрочем, психологические плюсы в новой системе всё же есть, продолжил Мельников:
Если ваш суженый колеблется, записывать ли ему ребёнка в свой драгоценный паспорт, вы, пусть и с некоторым запозданием, поймёте, что это за человек. Но дело в том, что "избавиться" от супруга и детей теперь проще простого: "потерять" паспорт и за пару тысяч штрафа сделать новый - не будет же супруг/супруга проверять документы ежемесячно.
Кроме того, возрастают и криминальные риски. Число "неженатых"/"незамужних" аферистов увеличится в разы, и никакая единая база от этого не спасёт, добавил Михаил Мельников.
Пресловутая система защиты личных данных не позволит легальным путём узнать, действительно ли ваш избранник свободен, раньше, чем вы подадите документы в ЗАГС, - подчеркнул эксперт. - Вероятно, правительство готовится постепенно отказаться от отдельных бумажных внутренних паспортов - их нет в большинстве стран мира, включая весь экс-СССР, кроме России и Украины. Но первый шаг к этому выглядит либо крайне неуклюжим, либо откровенно вызывающим.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






147
Источник
Похожие новости
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северному потоку-2»
21 июля 2021, 03:25
"Пора применить санкции": Политолог объяснил двуличие Киева "школьным" примером
21 июля 2021, 08:55
Таинственный американский форт. Откуда на самом деле "утёк" коронавирус?
21 июля 2021, 10:45
Русский "Панцирь" прикрыл сирийцев от израильских ракет
21 июля 2021, 10:45
США по-тихому заткнули рот Украине с "Северным потоком - 2": "Совсем обнаглели"
21 июля 2021, 03:25
Захарова одним фактом ответила на претензии Польши: "К вопросу, кто не выполняет обязанности"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северн...
21 июля 2021, 01:35
Боевиков наказали за кровавый удар по Хаме: "Ответка" прилетела от ВКС Росс...
21 июля 2021, 03:25
"Пора применить санкции": Политолог объяснил двуличие Киева "школьным&...
21 июля 2021, 05:15
День рождения по-американски: Праздник в США оставил "осадочек" у русского ...
21 июля 2021, 08:55
Таинственный американский форт. Откуда на самом деле "утёк" коронавирус?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2021, 01:25
Переговоры Байдена и Меркель завершились обещаниями для Украины
15 июля 2021, 12:35
"Ни хрена себе Доминго": В прошлом Зеленского нашли разгадку отставки Авакова
17 июля 2021, 08:40
Россия начала эту войну: американский смотрящий посетил Донбасс и открыто обвинил Путина
18 июля 2021, 20:25
Шойгу приедет на Украину, и из Киева "ломанутся все" - Клинцевич
20 июля 2021, 10:00
Уход США из Афганистана – часть ловушки. Известен "самый страшный сценарий"
19 июля 2021, 11:05
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
18 июля 2021, 03:00
Война Украины с "Северным потоком - 2" проиграна: В Киеве назвали причины поражения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.