"Самая напряжённая битва": В США назвали регион, ставший новой пороховой бочкой

В США назвали регион, который стал новой пороховой бочкой мира. Именно здесь прямо сегодня разворачивается самая напряжённая битва.

Речь идёт о Чёрном море, куда в последнее время регулярно заходят военные корабли НАТО, обостряя и без того непростую обстановку. Как передаёт американский портал 19fortyfive, многие страны мира сейчас борются за данный регион.

Россия, по словам американских журналистов, ведёт себя активно и агрессивно, как никогда раньше. Турция, которая контролирует Босфор, мечтает стать главной державой в Чёрном море. Китай проявляет интерес к данному региону, а США и Европа хотят создать линию обороны НАТО в Чёрном и Балтийском морях.

Нынешняя битва за влияние и господство в Черноморском регионе - самая напряжённая в современной истории, - говорится в материале.

Чёрное море видится мировым лидерам крайне важным регионом не только по геополитическим, но и по экономическим соображениям. Когда в 2020 году разразилась мировая эпидемия коронавируса, многие традиционные цепочки поставок товаров распались. И появилась потребность в развитии логистики.

Эксперт Российского совета по международным делам Николай Межевич напомнил о недавних походах США и Великобритании к берегам Крыма. Он отметил, что западные страны пытаются осуществить разведку на русской территории, однако двух кораблей для этого явно недостаточно, пишет портал "Народные новости".

Думаю, что одного или даже двух эсминцев будет маловато для прощупывания обороны, - отметил специалист.

Напомним, что 23 июня британский эсминец попытался подойти к берегам Крыма. Чтобы отогнать нарушителя, русским военным пришлось осуществить предупредительное бомбометание по курсу следования корабля. В скором времени к Крыму попытались подойти военные корабли Нидерландов и США.