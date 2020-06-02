"Самая большая провокация" США у "ворот" России: даже американские СМИ забили тревогу

Китайское издание "Чжунго цзюньван" пишет о новой волне напряжённого противостояния между Россией и США. Речь в материале автора по имени Ян Чунь идёт о провокационных демонстрациях ВВС США у российских "ворот", в том числе в таком духе отличились бомбардировщики В-1В. Китайский автор настаивает, что выходка привлекла внимание широкой общественности, а также бросила тень на региональную безопасность.

Произошедшее автор считает "самой большой провокацией" за последнее время, при этом добавляет, что Россия весьма сдержанно отреагировала на произошедшее. Тем не менее автор уверен, что Америка играет с огнём и Россия может перестать быть такой лояльной.

На самом деле провокационных полётов американских бомбардировщиков у границ России было несколько за последнее время. В том числе 11 мая в направлении ЕС из США вылетел истребитель В-1В, чтобы выполнить задание "по стремительной атаке врага" на дальней дистанции. После, 20 мая, ВВС США в Европе объявили, что два B-1B с американской базы ВВС Эллсворт в Южной Дакоте впервые пролетели над воздушным пространством Швеции. Дальше, 21 мая, Индо-Тихоокеанское командование США объявило, что В-1В совершил суточную беспосадочную миссию и, по всей видимости, совершил пролёт и над Охотским морем. А ещё чуть позже два других бомбардировщика отправились на Аляску для совместных учений с F-22 и F-16.

Китайский автор соглашается с позицией японских СМИ о том, что США проводят "самую большую провокацию", играя с русскими над Охотским морем. Указанный район важен для России, поскольку именно там расположены атомные подводные лодки, к слову, заряженные ракетами подводного старта. В США тоже с опаской отнеслись к действиям собственных военных, назвав операции "танцами на медвежьей лапе" - так окрестили события журналисты.

Реакция России на вышеуказанные действия американских военных была более чем сдержанной. Когда B-1B оказался в воздушном пространстве над Охотским морем, российская армия не направила истребители для его перехвата, и система ПВО С-400 также не была приведена в действие. По всей видимости, только такая позиция России помогает избежать глобального конфликта, дают понять авторы перечисленных материалов.

Оригинал статьи доступен на сайте китайского издания.