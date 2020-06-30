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"Самая большая проблема - WhatsApp": Методичку по разведению паники раскрыла Екатерина Мизулина

30 июня 2020, 21:00  •  29 • Политика
Волонтёры выявили свыше 7 тысяч фейков о голосовании по поправкам к Конституции. "Самая большая проблема - это мессенджер WhatsApp. Очень много фейков распространяется именно там. И они сиюминутно доходят до тысяч пользователей", - рассказала о том, как распространяются вбросы, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По состоянию на 30 июня волонтёры Лиги безопасного интернета выявили уже 7211 фейков, направленных на дискредитацию голосования по поправкам к Конституции. Глава лиги Екатерина Мизулина рассказала Царьграду, кто является чемпионом по вбросам.
Она отмечает, что если говорить о мессенджерах, то самая большая проблема - это WhatsApp. Очень много фейков распространяется именно там. И они сиюминутно доходят до тысяч пользователей.
"Например, по коронавирусу мы сталкивались с ситуацией, когда в течение двух часов одна публикация распространялась на территории всего региона, и это вызывало, конечно, волнение у людей, панику, тревогу", - сказала Екатерина Мизулина в интервью Царьграду.
После этого взволнованные люди начинали обращаться и к органам власти, и в полицию - звонить, выясняя, что вообще происходит, что им дальше ожидать и что делать. То есть скорость распространения фейковой информации посредством мессенджеров, она колоссальная, подчеркнула глава Лиги безопасного интернета.

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