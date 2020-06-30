"Самая большая проблема - WhatsApp": Методичку по разведению паники раскрыла Екатерина Мизулина

По состоянию на 30 июня волонтёры Лиги безопасного интернета выявили уже 7211 фейков, направленных на дискредитацию голосования по поправкам к Конституции. Глава лиги Екатерина Мизулина рассказала Царьграду, кто является чемпионом по вбросам.

Она отмечает, что если говорить о мессенджерах, то самая большая проблема - это WhatsApp. Очень много фейков распространяется именно там. И они сиюминутно доходят до тысяч пользователей.

"Например, по коронавирусу мы сталкивались с ситуацией, когда в течение двух часов одна публикация распространялась на территории всего региона, и это вызывало, конечно, волнение у людей, панику, тревогу", - сказала Екатерина Мизулина в интервью Царьграду.

После этого взволнованные люди начинали обращаться и к органам власти, и в полицию - звонить, выясняя, что вообще происходит, что им дальше ожидать и что делать. То есть скорость распространения фейковой информации посредством мессенджеров, она колоссальная, подчеркнула глава Лиги безопасного интернета.