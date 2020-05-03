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"Самая большая ошибка Марии Захаровой": В ответ на хамство Навального Витязева рассказала анекдот

03 мая 2020, 10:10  •  390 • Политика
Журналист Юлия Витязева в беседе с Царьградом оценила разгоревшийся скандал на фоне дебатов Алексея Навального и Марии Захаровой. В ответ на хамство Навального и его братии Витязева рассказала анекдот. А также добавила, что знает, какой была "самая большая ошибка Марии Захаровой".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась на дебаты с Алексеем Навальным. Однако Навальный общаться напрямую не захотел и через Любовь Соболь выдвинул целую серию условий. Захарова публично заявила, что цензура ей не подходит, после чего стала объектом травли. Как выглядит вся история в глазах стороннего наблюдателя?
"Это чудовищная история, просто слов нет. Читаю то, что Алексей выставляет у себя в ленте - комментарии, которые оставляют его друзья, союзники, соратники… Вы знаете, после такого назвать его мужчиной у меня язык, наверное, не повернётся. Оскорбления, уничижительные высказывания… А что творится в комментариях? Это просто уму непостижимо, - сказала Юлия Витязева. - И этот человек претендует на звание какого-то там политика и позволяет себе такое! Если бы это произошло где-то в Германии или США, его политическая карьера на этом бы закончилась. Более того, его бы ещё и привлекли к уголовной ответственности за всё. Потому что там есть прямые оскорбления - как женщины, так и должностного лица. И то, что он себе позволяет… Как вообще можно было с ним о чём-то договариваться, потому что это оживший анекдот про голубя и шахматы. Никогда не садитесь играть с голубем в шахматы, он разбросает фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать всем, как он вас победил. Здесь просто хрестоматийная иллюстрация к этому анекдоту".
Юлия Витязева считает, что "самая большая ошибка Марии Захаровой была в том, что она рассчитывала на честный поединок". По всей видимости, представитель МИД России посчитала, что Навальный в этой ситуации проявит порядочность, продолжила собеседница Царьграда.
"Ну ладно, вы не сошлись по регламенту или по условиям. Но зачем поднимать всё это. Как будто бросили дрожжи, всё начало пениться и вонять. Ведь к нему сейчас зайти в ленту просто невозможно. Там и постоянный коммунист "Дойче Велле" высказывается о том, что Мария Захарова должна подать в отставку. А ты кто такой? Иди к себе в Германию разбираться! И все эти люди сейчас полощут Марию Захарову, употребляя недостойную лексику. Это ужасно".
Более того, как заметила Витязева, на фоне происходящего уже начались политические провокации.
"Та же "Медуза" в русскоязычной версии написала, что дебаты сорвались. А в англоязычной - о том, что Захарова дала заднюю. Уже начались политические спекуляции. В Facebook тоже русофобский шабаш, даром, что Вальпургиева ночь уже закончилась".
О том, как намечались дебаты, Царьград рассказывал в течение дня в новостной ленте.

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