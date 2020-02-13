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"Сама Россия и сбила": Нидерланды сделали заявление по делу MH17. Пока русские готовятся к суду, тролли уже нашли "виновных"
13 февраля 2020, 18:54 • 68 • Политика
После заявления Нидерландов об отказе передавать Москве дела граждан России, подозреваемых в трагедии рейса МН17, сетевые тролли уже нашли "виновных". Например, один из пользователей после рассуждений о том, что "Боинг" был сбит не в нашей стране, приходит к выводу, что его "сама Россия и сбила".
Нидерланды отказались передавать Москве дела подозреваемых в катастрофе Boeing 777 в Донбассе граждан России. Сеть уже кипит, обсуждая всё это, и конечно, нашлись те, кто "точно" определил "виновных".
"Я имел в виду, что рейс МН17 не российской компании, пассажиры не россияне, самолёт сбит над территорией Украины, а не России", - пишет пользователь Twitter Юрий Агапов. После этого он приходит к выводу, что "юридически РФ не имеет отношения к гибели МН17", а значит, "осталось последнее - сама РФ и сбила самолёт".
"Россия формально призналась, что это она "ушатала" борт", - делает свой вывод пользователь Facebook Сергей Ющенко.
Тем временем стало известно, что сторона защиты граждан России, которые подозреваются в причастности к крушению самолёта в Донбассе, будет участвовать в заседании суда в Гааге.
Первое заседание состоится 9 марта.
Напомним, накануне администрация Facebook удалила страницы в социальной сети, заявив, что их авторы были связаны с российской разведкой. Доказательств никаких, однако подчёркивается, что авторы страниц будто бы влияли на расследование крушения MH17 в Донбассе. Есть ли связь между вбросом Facebook и решением Нидерландов, не уточняется.
Фото: twitter.com/yurvaga.
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