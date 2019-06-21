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"Сама по себе ситуация вопиющая": Слуцкий прокомментировал скандал в грузинском парламенте

21 июня 2019, 03:24  •  79 • Политика
Скандалом закончилась сегодня в Тбилиси работа 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП), в которой участвовали делегации 23 стран, включая Россию. Депутаты от оппозиционной партии устроили в ходе заседания громкий скандал. "Грузия повела себя непозволительно", - считает Леонид Слуцкий.
Мероприятие проходило в здании грузинского парламента. Страсти разгорелись, когда грузинская оппозиция во время заседания заметила, что председательствующий на ассамблее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) сидит в кресле главы парламента Ираклия Кобахидзе.
Представители оппозиционной партии "Европейская Грузия" пикетировали трибуну, когда с неё выступал Сергей Гаврилов, и требовали от представителей России "немедленно покинуть страну". Российскую делегацию под усиленной охраной полиции доставили в аэропорт, откуда она затем вылетела в Москву.
Действия грузинских оппозиционеров раскритиковал глава Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Ранее стало известно, что оппозиционеры пикетировали трибуну, когда с неё выступал президент МАП и депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, по мнению которого, сама по себе ситуация - "просто вопиющая".
"Может быть, нашему представителю, как президенту МАП, не стоило садиться в кресло спикера грузинского парламента, поскольку было понятно, что это вызовет волну протестов. Тем не менее Грузия повела себя непозволительно, как участник Межпарламентской ассамблеи Православия, и плохо отнеслась к приехавшим, вопреки многовековым традициям гостеприимства", - заявил Леонид Слуцкий в интервью телеканалу "Звезда".
Скорее всего, продолжил он, выбрать грузинский парламент местом проведения ассамблеи - не самое лучшее решение. Этого не стоило делать, чтобы не провоцировать грузинскую оппозицию. Однако и на грузинской стороне лежит огромная ответственность за инцидент, поскольку именно она определяла место, где проводилось мероприятие.
"В этой ситуации необходимо досконально разобраться. Считаю, что МАП должна дать соответствующую оценку действиям грузинских депутатов. Я не исключаю, что членство Грузии в Межпарламентской ассамблее Православия будет приостановлено", - заключил Леонид Слуцкий.
Напомним, скандал в парламенте Грузии, учинённый оппозиционерами, стал прелюдией к массовым беспорядкам, которые моментально начались в Тбилиси. По данным грузинских СМИ, после инцидента на МАП на проспекте Руставели в столице собралось несколько тысяч человек.
Они, как по заказу оппозиции, требуют проведения досрочных выборов и отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Более того, в толпе возникла идея штурмовать здание парламента. Оппозиционеры вместе с митингующими попытались прорваться к зданию парламента.
Судя по выдвинутым требованиям оппозиции, провокация против русских была лишь поводом, поскольку протестующие настойчиво выдвигают политические лозунги.
Так, один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что митинг продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдёт глава парламента Ираклий Кобахидзе.

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