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"Сама наступила на мину": Датский изобретатель-убийца переложил вину на свою жертву
10 сентября 2020, 19:35 • 54 • В мире
Датский изобретатель Петер Мадсен, расчленивший девушку на борту своей субмарины, переложил вину на свою жертву. Пребывание в тюрьме пока не заставило его раскаяться. "Сама наступила на мину", - сообщил он.
Преступление, совершённое в 2017 году, получило большой общественный резонанс. Петер Мадсен сконструировал подводную лодку и назвал её UC3 Nautilus. Журналистка Ким Валль решила сделать об этом репортаж и вышла в море с конструктором. Во время "путешествия" мужчина расчленил представительницу СМИ, а затем затопил свою подлодку.
Журналисты датского новостного агентства личной встречи с осуждённым добиться не смогли. С заключённым, который отбывает пожизненный срок, они общались по телефону в течение 20 часов.
В своём интервью Мадсен назвал себя единственным виновным в том, что произошло, но тут же переложил вину на жертву. Он заявил, что во время пребывания на подлодке Валль смогла понять личные проблемы изобретателя и при общении затрагивать эти темы.
"Трагедия в том, что затем она наступила на мину, которая взорвалась", - цитирует осуждённого телеканал "360".
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