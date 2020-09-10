"Сама наступила на мину": Датский изобретатель-убийца переложил вину на свою жертву

Преступление, совершённое в 2017 году, получило большой общественный резонанс. Петер Мадсен сконструировал подводную лодку и назвал её UC3 Nautilus. Журналистка Ким Валль решила сделать об этом репортаж и вышла в море с конструктором. Во время "путешествия" мужчина расчленил представительницу СМИ, а затем затопил свою подлодку.

Журналисты датского новостного агентства личной встречи с осуждённым добиться не смогли. С заключённым, который отбывает пожизненный срок, они общались по телефону в течение 20 часов.

В своём интервью Мадсен назвал себя единственным виновным в том, что произошло, но тут же переложил вину на жертву. Он заявил, что во время пребывания на подлодке Валль смогла понять личные проблемы изобретателя и при общении затрагивать эти темы.

"Трагедия в том, что затем она наступила на мину, которая взорвалась", - цитирует осуждённого телеканал "360".