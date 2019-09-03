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"Сам видел": Навальный заявил о "тайном задержании" Любови Соболь

03 сентября 2019, 05:09  •  77 • Политика
Алесей Навальный заявил, что потерял связь со своей юристкой и соратницей Любовью Соболь. Он добавляет, что "сам видел", как за ней ходила "полицейская наружка".
Блогер и оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его юристку и соратницу Любовь Соболь могли задержать вместе с журналистом Ильей Азаром. Соответствующая информация была опубликована на странице "борца с режимом" в Twitter.
"Похоже, что Любовь Соболь тоже задержана. Связи с ней нет. Сегодня за ней весь день ходила полицейская (в дополнение к пригожинской) наружка - сам видел", - гласит сообщение Навального.
Однако в комментариях к посту люди выражают сильный скепсис по этому поводу.
"Да ладно фуфло гнать, сдал ты ее!" - пишет Иван Иванов @vcmo2.
"Навальный следил за полицейскими? Ого, а что не арестовал их?" - интересуется Владислав Михайлов @Tcheslavp.
"Сам видел наружку и не предупредил. А ты хитрец", - смеётся Кучимутик @lkslvn.
"Она тебя кинула и свалила с общаком" - комментирует Беспартийный @Petrovichmos.
Напомним, что сообщение Навального появилось на фоне задержания журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Его взяли под стражу в связи с организацией и проведением незаконной акции в Москве 31 августа.
Фото: скриншот Twitter/@navalny

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