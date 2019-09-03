"Сам видел": Навальный заявил о "тайном задержании" Любови Соболь

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его юристку и соратницу Любовь Соболь могли задержать вместе с журналистом Ильей Азаром. Соответствующая информация была опубликована на странице "борца с режимом" в Twitter.

"Похоже, что Любовь Соболь тоже задержана. Связи с ней нет. Сегодня за ней весь день ходила полицейская (в дополнение к пригожинской) наружка - сам видел", - гласит сообщение Навального.

Однако в комментариях к посту люди выражают сильный скепсис по этому поводу.

"Да ладно фуфло гнать, сдал ты ее!" - пишет Иван Иванов @vcmo2. "Навальный следил за полицейскими? Ого, а что не арестовал их?" - интересуется Владислав Михайлов @Tcheslavp. "Сам видел наружку и не предупредил. А ты хитрец", - смеётся Кучимутик @lkslvn. "Она тебя кинула и свалила с общаком" - комментирует Беспартийный @Petrovichmos.

Напомним, что сообщение Навального появилось на фоне задержания журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Его взяли под стражу в связи с организацией и проведением незаконной акции в Москве 31 августа.

Фото: скриншот Twitter/@navalny