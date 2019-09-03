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"Сам видел": Навальный заявил о "тайном задержании" Любови Соболь
03 сентября 2019, 05:09 • 77 • Политика
Алесей Навальный заявил, что потерял связь со своей юристкой и соратницей Любовью Соболь. Он добавляет, что "сам видел", как за ней ходила "полицейская наружка".
Блогер и оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его юристку и соратницу Любовь Соболь могли задержать вместе с журналистом Ильей Азаром. Соответствующая информация была опубликована на странице "борца с режимом" в Twitter.
Однако в комментариях к посту люди выражают сильный скепсис по этому поводу.
Напомним, что сообщение Навального появилось на фоне задержания журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Его взяли под стражу в связи с организацией и проведением незаконной акции в Москве 31 августа.
Фото: скриншот Twitter/@navalny
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