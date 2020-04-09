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"Сам в аптеке купил": Песков обезопасил себя блокатором вирусов

09 апреля 2020, 12:35  •  59 • Политика
На кадрах, сделанных во время видеоконференции Владимира Путина с главами российских регионов, можно было заметить, что к карману пиджака пресс-секретаря главы государства прикреплён бейдж. Как оказалось, это так называемый блокатор вирусов. "Сам в аптеке купил", - сообщил Дмитрий Песков.
Позднее, отвечая на вопросы журналистов, Песков рассказал, что этот блокатор специально выполнен в виде бейджа, чтобы было удобно прикреплять, скажем, к пиджаку.
"Это я сам в аптеке купил", - уточнил Песков для ТАСС.
Было ли ношение этих бейджев рекомендовано всем сотрудникам администрации, неизвестно.
Внутри корпуса бейджа находится материал, который пропитан диоксидом хлора. Считается, что он может подавлять жизнедеятельность бактерий и в целом обеззараживать воздух. Радиус действия блокатора - около одного метра.
В другом варианте блокатора внутри бейджа находится специальный картридж с минеральным сорбентом, также пропитанным диоксидом хлора.
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