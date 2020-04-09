"Сам в аптеке купил": Песков обезопасил себя блокатором вирусов

Позднее, отвечая на вопросы журналистов, Песков рассказал, что этот блокатор специально выполнен в виде бейджа, чтобы было удобно прикреплять, скажем, к пиджаку.

"Это я сам в аптеке купил", - уточнил Песков для ТАСС.

Было ли ношение этих бейджев рекомендовано всем сотрудникам администрации, неизвестно.

Внутри корпуса бейджа находится материал, который пропитан диоксидом хлора. Считается, что он может подавлять жизнедеятельность бактерий и в целом обеззараживать воздух. Радиус действия блокатора - около одного метра.

В другом варианте блокатора внутри бейджа находится специальный картридж с минеральным сорбентом, также пропитанным диоксидом хлора.