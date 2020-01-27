"Сам сильно удивился": Делягин о закреплении индексации пенсии работающим пенсионерам в Конституции

В рабочей группе по изменению Конституции опровергли информацию о том, что поправки в основной закон гарантируют индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщает РБК. Ситуацию для Царьграда прокомментировал экономист и политолог Михаил Делягин.

Он отмечает, что сам сильно удивился, когда впервые появилась информация о том, что поправки к Конституции закрепят право работающих пенсионеров на индексацию. Тем более что Конституция описывает только наиболее общие принципы и организацию власти. А вопрос об индексации, даже ещё работающим пенсионерам, глубоко частный при всей своей принципиальной политической важности.

"На самом деле, будет индексация, не будет индексации - это же важно с точки зрения принципиального вопроса. То есть унижают ли работающих пенсионеров ещё сильнее, чем обычных. Считают ли людей на основании того, что они трудятся, людьми второго сорта или нет. Но при этом на пенсию как нельзя было жить, так и нельзя будет жить", - сказал Михаил Делягин в интервью Царьграду.

Также он отметил, что даже если в Конституции закрепят индексацию пенсий работающим пенсионерам, от этого ничего не изменится. По мнению экономиста, основной закон не выполняется даже в части про гарантию права на жизнь, не говоря уже про всё остальное.