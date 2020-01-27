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"Сам сильно удивился": Делягин о закреплении индексации пенсии работающим пенсионерам в Конституции
27 января 2020, 23:54 • 128 • Политика
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий: принятие поправок к основному закону не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам. "Сам сильно удивился, когда впервые появилась информация о том, что поправки к Конституции закрепят право работающих пенсионеров на индексацию", - прокомментировал ситуацию экономист и политолог Михаил Делягин.
В рабочей группе по изменению Конституции опровергли информацию о том, что поправки в основной закон гарантируют индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщает РБК. Ситуацию для Царьграда прокомментировал экономист и политолог Михаил Делягин.
Он отмечает, что сам сильно удивился, когда впервые появилась информация о том, что поправки к Конституции закрепят право работающих пенсионеров на индексацию. Тем более что Конституция описывает только наиболее общие принципы и организацию власти. А вопрос об индексации, даже ещё работающим пенсионерам, глубоко частный при всей своей принципиальной политической важности.
Также он отметил, что даже если в Конституции закрепят индексацию пенсий работающим пенсионерам, от этого ничего не изменится. По мнению экономиста, основной закон не выполняется даже в части про гарантию права на жизнь, не говоря уже про всё остальное.
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