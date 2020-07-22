"Сам шёл заявление писать": Жириновский рассказал Мишустину всю правду о Фургале

Автор:

Александр Гришин

Михаил Владимирович Мишустин занял своё место в президиуме парламента ещё до начала работы заседания и сразу после регистрации депутатов и утверждения повестки дня, как только ему предоставили слово, пошёл к трибуне, захватив с собой папку с очевидно находящимися там справочными материалами. Правда, она ему так и не понадобилась.

Как рыба в воде

За практически час своего доклада, а потом и отвечая на вопросы парламентариев, Михаил Владимирович ни разу даже не заглянул в папку, не читал цифры с листа и говорил, не заглядывая в "шпаргалку". Наверное, именно поэтому его, в отличие от многих других докладчиков, слушать было легко. Мишустин подкреплял свои слова лёгкой жестикуляцией, и было видно, что он владеет информацией по всем вопросам, которые затрагивал в своём докладе.

Премьер чувствовал себя в Госдуме вполне комфортно. Спикер парламента Вячеслав Володин дважды за те три с небольшим часа, которые занял отчёт главы правительства и ответы на вопросы представителей фракций, предлагал ему произвести "замену" и вытащить для общения с депутатами кого-нибудь из министров. А то, мол, они сидят в своей ложе и уже совершенно расслабились, пока премьер "ловит драйв".

Михаил Владимирович ни разу даже не заглянул в папку, не читал цифры с листа и говорил, не заглядывая в "шпаргалку". Фото: АГН "Москва"

– Я бы просил дать мне возможность выступить до конца, – отклонил предложение Володина Мишустин. Хотя по регламенту мог переадресовать специализированные вопросы вице-премьерам или профильным министрам. При этом он продолжал внимательно слушать депутатов и после того как им отключали микрофон из-за превышения временного лимита. И был готов пошутить, если это позволял вопрос.

– Молодняк возьмём на личный контроль, на работу будем ходить с песнями,

– иронично отреагировал он на взволнованные воспоминания депутата от КПРФ Харитонова, вспомнившего времена своей трудовой молодости в СССР.

И не постеснялся одёрнуть народных избранников, которые ближе к финалу общения начали покидать зал пленарных заседаний, спеша то ли в буфет, то ли в туалет: "Коллеги, минутку внимания, мы скоро закончим".

Володин ещё раз попытался "освободить" Мишустина от "нагрузки", но премьер и тут настоял на своём.

В целом общение нынешнего главы правительства по форме, да и по содержанию мало напоминало отчёты глав правительств из прежних составов. Ни разу из его уст не прозвучало ни жалоб на внешние условия, ни ссылок на выход вопроса за пределы его компетенции. Сам Мишустин отметил, что наступают новые отношения правительства с Госдумой из-за внесённых в Конституцию поправок, по которым Госдума получает большие полномочия и ответственность в отношениях с правительством. Отношения, можно сказать, уже наступили, что было видно и по выступлениям руководителей фракций, собственноустно расписавшихся в уважении к Мишустину и признавших, что правительству Мишустина пришлось работать в очень и очень непростых условиях. Нет, конечно, были дежурные заклинания Зюганова о ЗАО "Совхоз имени Ленина" и Жириновского о ситуации с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Жириновский объявил, что Фургал даже готовился сам написать заявление об отставке по прилёте в Москву, а Геннадий Андреевич так и не смог выбрать между Австрией и Австралией, описывая масштаб лесных пожаров в России нынешним летом: "Лес горит, уже сгорело с территорию Австрии, Австралии, нет Австрии". Зюганов даже вольно или невольно близко к тексту процитировал Ильфа и Петрова: "Отовсюду доносятся стоны" (!) – но уважительность интонаций даже со стороны лидеров КПРФ и ЛДПР не оставляла сомнений. Можно сказать, что премьер сдавал в Госдуме своеобразный экзамен и вышел от экзаменаторов с отличной оценкой в зачётке.

О чем говорил Мишустин с трибуны Госдумы:

Преамбула – о ситуации в стране перед пандемией и новых старых задачах

По словам главы правительства, к концу 2019 года был создан хороший задел для рывка в экономике, накоплены значительные финансовые резервы. Объём ФНБ составил 8 триллионов рублей, а ЗВР выросли до 554 млрд долларов. Но тут пришёл коронавирус, а эффект от пандемии дополнило обвальное падение мировых цен на углеводороды из-за дисбаланса на рынке нефти. Как объяснил Мишустин, "всё это потребовало экстренных и кардинальных мер".

Перед нами стоят совершенно иные задачи, чем ещё полгода назад, но базовые ценности остались неизменными. Это – служить людям, работать командой и добиваться результата. Мы делаем это ради повышения качества жизни каждого человека в нашей стране. Нет ничего важнее благополучия, здоровья людей, возможностей для их развития, счастливого будущего детей,

– завершил эту часть своего выступления Михаил Владимирович, подчеркнув, что повышение качества жизни каждого жителя России и в новых условиях остаётся главной задачей возглавляемого им правительства.

О борьбе с коронавирусом

– Наши действия были продуманными и проактивными. 30 января Россия ограничила авиасообщение с Китаем, – пояснил Мишустин, объяснив, что правительство не плелось в хвосте событий, а работало на упреждение. На следующий день после решения по авиасообщению были ограничены и другие способы перемещения людей и товаров между КНР и РФ. Как заявил Михаил Владимирович, ещё до объявления пандемии в России был проведён аудит коечного фонда, что позволило избежать коллапса. Премьер признался, что на первых порах действительно не хватало медперсонала и потребовалось привлечение студентов медицинских вузов и просто волонтёров. Ситуация потребовала выделить дополнительно 170 млрд рублей, что было сделано незамедлительно.

Россия справилась с пандемией существенно лучше, чем многие из стран, которые до недавних пор ставились нам в пример. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Вообще, как подчеркнул Михаил Владимирович, ситуация требовала моментальных решений, и сроки рассмотрения документов, которые касались борьбы с коронавирусом и поддержки населения в этих условиях, были сокращены до 24 часов. В результате Россия справилась с пандемией существенно лучше, чем многие из стран, которые до недавних пор ставились нам в пример. 176 млрд рублей были потрачены на оборудование 184 тысяч инфекционных коек, строительство 16 новых инфекционных госпиталей и оборудование, которое будет использоваться и при лечении других болезней.

– Опыт борьбы с коронавирусом позволил нам увидеть общие проблемы здравоохранения. С распространением инфекции значительная нагрузка легла на первичное звено, – заявил Мишустин с трибуны и обрисовал задачи в этом секторе на ближайшее будущее. – Мы должны не только концентрироваться на создании новых современных поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, но и устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения.

Мишустин несколько раз в своей речи в этой части доклада поблагодарил врачей, медперсонал и волонтёров. И в докладе, и позже, отвечая на вопросы депутатов, премьер подчеркнул, что российское здравоохранение готово к новым вызовам, в том числе и к прогнозируемому приходу второй волны коронавируса. И сейчас в стране используется около 100 тест-систем, а тесты ежедневно сдают порядка 280 тысяч человек. И по этому показателю с Россией мало кто может сравниться в мире.

При этом 17 научных организаций работают над созданием более 20 вакцин от коронавируса, четыре из которых уже доказали свою безопасность, а две завершают клинические испытания, и осенью Россия уже получит полноценную вакцину. И не исключено, что даже не одну.

О борьбе с бедностью и социальной поддержке населения

Пандемия, самоизоляция и временное закрытие ряда видов деятельности привели к тому, что безработица в России значительно выросла. С 1 апреля число официально зарегистрированных безработных выросло в 3,5 раза и достигло трёх миллионов человек. Правда, некоторые эксперты считают, что этот рост был отчасти спровоцирован увеличением пособия по безработице, которое подняли до размеров МРОТ, а также продлением на три месяца выплаты пособий тем, кто потерял работу до наступления пандемии.

– Мы максимально помогли людям, которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице. Это свыше миллиона человек… Особенно трудно пришлось тем, кто потерял работу, и семьям с детьми. Мы обязаны были о них позаботиться,

– пояснил позицию кабинета премьер в этом вопросе. Как пояснил Мишустин, около 600 миллиардов рублей получили семьи, в которых живут и воспитываются свыше 26,5 млн детей.

80 тысяч кредитов были выданы по программе льготной ипотеки, которая была в сжатые сроки принята правительством. За время пандемии бизнесу было выдано беспроцентных кредитов на 93 млрд рублей. Малому и среднему бизнесу дали отсрочку по обязательным платежам в различные фонды. С 30% в два раза (до 15%) были снижены страховые взносы с зарплат, превышающих МРОТ. Отсрочки по кредитам, списание налогов и страховых взносов – это и многое другое также стало мерами поддержки субъектов предпринимательства со стороны государства. А в результате освобождение от платы за аренду государственного и муниципального имущества дало возможность малому бизнесу и ИП сэкономить не менее 7 млрд рублей.

О работе системы среднего образования в новом учебном году

– Я очень надеюсь на то, что мы нормально, по-человечески 1 сентября отправим детей в школу, – подытожил премьер-министр эту часть своего доклада и ответов на вопросы. Однако подтвердил, что окончательное решение будет приниматься 20 августа и по каждому региону в отдельности, в зависимости от ситуации с коронавирусом в этом субъекте Федерации.

Немалую часть опасений в связи с дистанционным обучением Мишустин с трибуны Госдумы развеял, объяснив, что переход на "дистанционку" носит временный характер на время пандемии, для снижения риска распространения вируса среди детей.

– Компьютер никогда не заменит живого общения учителя с учеником. Мы говорим о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению,

– обрисовал он будущее среднего образования в России, обосновывая всё большее использование современных коммуникационных технологий, в том числе и для успешного проведения "цифрового переформатирования" страны. Которое затронет все области экономики и социальной сферы.

О мерах по росту экономики и необходимости "оцифрования"

Эта проблема имеет сразу несколько аспектов, и правительству практически одновременно приходится решать их комплексно. Есть свои аспекты у малого и среднего бизнеса, у стимулирования отраслевого развития, регионального характера и перехода на новые технологии, и это самый минимум, который существует в этом круге задач.

В РФ предложили вынести проблему притеснения журналистов в США на уровень ООН – В рамках общенационального плана предусмотрена господдержка для многих отраслей. Для нас приоритетом является импортозамещение. К настоящему моменту четыреста двадцать таких проектов уже вышли на серийное производство. И девятьсот пятьдесят – завершают подготовку к запуску,

– объяснил глава правительства масштаб решаемых задач депутатам. При этом особо остановившись на экспортных возможностях предприятий ОПК и состоянии АПК. Так, по его словам, портфель заказов по поставкам российских вооружений из более чем 100 стран мира сейчас составляет более 55 млрд долларов, а что касается аграриев, то экспорт продукции АПК – Мишустин вспомнил тут слова Путина – уже превысил показатели торговли оружием. По озвученным премьером данным, Россия обеспечена своим зерном на 155%, сахаром – на 125% и мясом – на 97%. Госпрограмма по развитию АПК продолжает действовать, и на ближайшую "трёхлетку" на в её рамках на стимулирование отрасли предусмотрено по 300 млрд рублей ежегодно.

Что касается регионального развития, то премьер пообещал, что 10 самых депрессивных регионов для создания в них точек роста получат по 5 млрд рублей на запуск своих проектов в срок до 2024 года, а в течение 3 месяцев правительство утвердит Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. Впрочем, изменения ждут не только этот регион.

– Мы будем строить и реконструировать электростанции и высоковольтные линии, модернизировать магистральные нефте- и газопроводы на Дальнем Востоке, в Сибири и Краснодарском крае,

– объявил Мишустин.

Самый большой эффект для экономики правительство ожидает от "цифрового переформатирования" страны. Как объяснил премьер, это не просто перевод всей системы отношений гражданина с государством через систему "одного окна". Цифровизация высвобождает гигантские ресурсы и "уничтожает" целые отрасли, позволяя решать многие задачи более эффективно. И привёл пример сервиса Юбер. До его внедрения район обслуживали 100 такси, а теперь хватает и двадцати, и всё гораздо быстрее и качественнее.

– Цифровые технологии убирают посредников и регуляторов, минимизируя любое общение человека с государством,

– объяснил значение этого процесса Мишустин, заявил, что к 2024 году набор в вузы на IT-специальности будет увеличен в 2,5 раза и заверил депутатов. – Внедрение искусственного интеллекта даже только в медицину и финансы даст возможность опережающего развития страны.

Отдельная песня – про малый бизнес и строительство. С первыми всё понятно. Система "одного окна" и льготные налоговые режимы должны будут стимулировать развитие этого сектора. А вот с жилищным строительством правительству придётся не только сократить, как оно обещает, инвестиционно-строительный цикл не менее чем на 1 год, но и подрастрясти казну для господдержки льготного кредитования. С июня максимальный размер льготного ипотечного кредита увеличили до 6 миллионов рублей, а для Москвы и Санкт-Петербурга – до 12 миллионов рублей. По этой программе уже было выдано свыше 80 тысяч кредитов. И осенью будет принято решение о продолжении программы по льготному ипотечному кредитованию и, скорее всего, оно окажется положительным.

Получит развитие и программа сельской ипотеки. Для жизни в селе, а у нас 37 миллионов россиян относятся к сельскому населению, по словам Мишустина, требуется несколько главных составляющих – газ, вода, ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), транспортная инфраструктура и комфортное жильё. Уже сейчас заявок по этой программе насчитывается на 200 млрд рублей, и понятно, что в ближайшие годы эта программа будет только развиваться.

Что же касается в целом роста экономики, то, как подчеркнул премьер уже в ответах на вопросы, тут главным стимулом является потребительский спрос, а его повышение способны обеспечить не столько всякие льготы и манёвры правительства, сколько рост реальных доходов людей. Именно это и назвал Мишустин перезапуском экономики, именно на этом и пообещал сконцентрировать усилия правительства прежде всего.

P.S. А ещё он пообещал поддержать законопроект о "гаражной амнистии", которую намереваются провести по аналогии с прошедшей несколько лет назад "дачной амнистией". Поскольку сам в прошлом лишился гаража из-за невозможности оформить документы о собственности на него, и хоть гараж уже не вернуть, он всё равно выступает "за справедливость". Приятная новость для хозяев 1,4 млн земельных участков под гаражами, которые не могут стать законными владельцами. Конечно, если "гаражная амнистия" будет реализована.