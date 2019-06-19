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"Сам себя опроверг": Скабеева поймала на лжи дипломата США, разглядевшего в Донбассе "российскую армию"

19 июня 2019, 15:39  •  59 • Политика
Журналистка Ольга Скабеева проанализировала "сенсации", которые экс-посол США на Украине Джон Хёрбст привёз из Донбасса, разглядев там "российскую армию". Оказалось, что американский дипломат сам себя опроверг в одном заявлении.
Директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хёрбст, ранее занимавший должность посла США на Украине, призвал Запад "дать отпор кремлёвской агрессии на Украине", обвинив Москву в стремлении ослабить НАТО, ЕС и США.
Хёрбст недавно побывал в Донбассе и привёз оттуда целый ворох "сенсаций", напомнила журналистка Ольга Скабеева. Во-первых, дипломат умудрился разглядеть 2,5 тысячи российских офицеров, 450 танков и 700 артиллерийских орудий. А во-вторых, заявил, что в войне за последние пять лет погибли более 13 тысяч человек.
Хёрбст, подчёркивает Скабеева, настаивает на том, что все погибшие — украинцы. При этом 13 тысяч — это потери обеих сторон донбасского противостояния.
"Все погибшие, сообщает нам Хёрбст,- украинцы. Украинцы, а не "российская армия". Сам себя, получается, опроверг бывший украинский посол", - поймала журналистка дипломата на прямой лжи.
Фото: телеграм/Ольга Скабеева

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