Директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хёрбст, ранее занимавший должность посла США на Украине, призвал Запад "дать отпор кремлёвской агрессии на Украине", обвинив Москву в стремлении ослабить НАТО, ЕС и США.

Хёрбст недавно побывал в Донбассе и привёз оттуда целый ворох "сенсаций", напомнила журналистка Ольга Скабеева. Во-первых, дипломат умудрился разглядеть 2,5 тысячи российских офицеров, 450 танков и 700 артиллерийских орудий. А во-вторых, заявил, что в войне за последние пять лет погибли более 13 тысяч человек.

Хёрбст, подчёркивает Скабеева, настаивает на том, что все погибшие — украинцы. При этом 13 тысяч — это потери обеих сторон донбасского противостояния.

"Все погибшие, сообщает нам Хёрбст,- украинцы. Украинцы, а не "российская армия". Сам себя, получается, опроверг бывший украинский посол", - поймала журналистка дипломата на прямой лжи.

Фото: телеграм/Ольга Скабеева