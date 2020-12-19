"Сам Путин боится!" Венедиктов дал оценку профессору Соловью - специально для Гордона

На вопрос главреда портала "Гордон" Алеси Бацман о слухах про заговор против российского президента Владимира Путина Венедиктов отметил, что, во-первых, никто не знает точной информации, а во-вторых, если появляются слухи, значит это уже не заговор.

Что касается профессора Валерия Соловья, который активно распространяет подобные кремлёвские "инсайды", то Венедиктов назвал его "большим жирным троллем". Речь, в частности, шла о заявлении Соловья, что он член какой-то супервлиятельной, мистической политической международной организации, которую "боится даже сам Путин".

"Даже сам Путин!... А Трамп?", - поинтересовался Венедиктов, добавив, что Соловей просто троллит западную аудиторию, создаёт специально волны, очень точно понимая психологически, какой будет реакция.

Главред "Эха Москвы" привёл пример, когда Соловей заявил, что Путин болен, и все газеты мира начали это перепечатывать, без второго источника, без каких-либо доказательств.

"И все серьёзно обсуждают. И движение этой медузы: имею в виду мира... Он кольнул - и все это задребезжало. И он получил от этого огромное эстетическое удовольствие", - пояснил Венедиктов.

Он подчеркнул, что заставлял ребят своей редакции искать второй источник, соблюдая простейшие правила журналистики, однако источника так и не нашли.

"Он это придумал на коленке, на мой взгляд, сослался на мировое правительство, которое, видимо, сидит и изучает медицинские бюллетени всех, и Путина в первую очередь. Я к этому отношусь с улыбкой. Я понимаю задачу профессора Соловья. Он человек, который вызывает реакцию. Понимаете? Вот до сих пор человек работает над тем, чтобы вызвать на что-то реакцию. Эту реакцию все наблюдают. И ему удается: он успешен в этом. Посмотрим, как дальше будет", - заключил Венедиктов.