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"Сам Путин боится!" Венедиктов дал оценку профессору Соловью - специально для Гордона

19 декабря 2020, 00:25  •  48 • Политика
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов специально для Гордона дал оценку профессору Валерию Соловью, который известен своими кремлёвскими "инсайдами". На слова Соловья о том, что "сам Путин его боится", Венедиктов заметил: "Сам Путин! А Трамп?"
На вопрос главреда портала "Гордон" Алеси Бацман о слухах про заговор против российского президента Владимира Путина Венедиктов отметил, что, во-первых, никто не знает точной информации, а во-вторых, если появляются слухи, значит это уже не заговор.
Что касается профессора Валерия Соловья, который активно распространяет подобные кремлёвские "инсайды", то Венедиктов назвал его "большим жирным троллем". Речь, в частности, шла о заявлении Соловья, что он член какой-то супервлиятельной, мистической политической международной организации, которую "боится даже сам Путин".
"Даже сам Путин!... А Трамп?", - поинтересовался Венедиктов, добавив, что Соловей просто троллит западную аудиторию, создаёт специально волны, очень точно понимая психологически, какой будет реакция.
Главред "Эха Москвы" привёл пример, когда Соловей заявил, что Путин болен, и все газеты мира начали это перепечатывать, без второго источника, без каких-либо доказательств.
"И все серьёзно обсуждают. И движение этой медузы: имею в виду мира... Он кольнул - и все это задребезжало. И он получил от этого огромное эстетическое удовольствие", - пояснил Венедиктов.
Он подчеркнул, что заставлял ребят своей редакции искать второй источник, соблюдая простейшие правила журналистики, однако источника так и не нашли.
"Он это придумал на коленке, на мой взгляд, сослался на мировое правительство, которое, видимо, сидит и изучает медицинские бюллетени всех, и Путина в первую очередь. Я к этому отношусь с улыбкой. Я понимаю задачу профессора Соловья. Он человек, который вызывает реакцию. Понимаете? Вот до сих пор человек работает над тем, чтобы вызвать на что-то реакцию. Эту реакцию все наблюдают. И ему удается: он успешен в этом. Посмотрим, как дальше будет", - заключил Венедиктов.
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