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"Сам предложил, теперь оттоптался": Соловьёв поддел жалующегося на кабмин Зеленского

11 июня 2020, 15:00  •  33 • Политика
Российский телеведущий Владимир Соловьёв поддел жалующегося на кабмин украинского президента Владимира Зеленского. "Сам предложил, теперь оттоптался", - отметил ведущий.
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на министров из правительства уже бывшего премьера Алексея Гончарука. В интервью "Украинской правде" Зеленский сообщил о том, что члены кабмина были увлечены соцсетями и работали на лайки.
Он рассказал, что, будучи "зелёными", они сначала прятались от медиа. После этого они "сразу начали заигрывать перед аудиторией в Facebook. Это неправильно". "Потому что в стране живут разные люди, и не только пользователи Facebook. Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история", - объяснил Зеленский.
Он отметил, что, встретившись с премьером, он отчитал его и заявил, что запрещает министрам в течение рабочего дня сидеть в соцсетях.
"Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?" - подчеркнул Зеленский.
Комментируя слова украинского президента, российский телеведущий Владимир Соловьёв напомнил ему, кто именно подбирал таких "работников".
"Зеленский просто красавец. Сам предложил тот состав правительства. И теперь ещё сам на них оттоптался", - отметил Соловьёв в своём Telegram-канале.

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