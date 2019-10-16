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"Сам покричал, сам на себя обиделся и сам ушёл": Что на самом деле произошло в эфире программы "60 минут"
16 октября 2019, 09:54 • 125 • Политика
Два украинских эксперта поругались в эфире программы "60 минут". Украинский политолог Александр Семченко рассказал, за что его обругал украинский эксперт Вадим Трюхан.
Председатель правления организации "Европейское движение Украины" Вадим Трюхан и украинский политолог Александр Семченко поругались в студии программы "60 минут". Подробности конфликта в интервью Царьграду рассказал сам политолог Александр Семченко.
По его словам, Трюхан устроил скандал буквально на пустом месте. Политолог сам задаётся вопросом, почему гнев Трюхана пал именно на него, так как ничего такого он не сказал и не сделал.
Семченко пояснил, что всё началось с того, что телеведущая Ольга Скабеева перебила монолог Трюхана, и тот потребовал, чтобы ему дали 30 секунд нормально сформулировать мысль. Ему их дали, однако за отведённое время сформулировать мысль он так и не сумел, за что подвергся насмешкам.
После этого Трюхан обозвал Семченко "пропагандистом", а затем и менее цензурными словами. Прокричавшись и обидевшись, украинец покинул студию.
При этом Семченко отметил, что на украинских эфирах Трюхан так же театрально убегал из студии. Политолог предположил, что это своеобразный стиль или фишка украинского эксперта.
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