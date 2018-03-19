|
"Сам не понял, а другие виноваты": Джонсон обвинил Россию во "лжи и запутывании"
19 марта 2018, 15:24 • 135 • В мире
Глава британского МИДа Борис Джонсон назвал абсурдной позицию России по делу Скрипаля.
Стало известно, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон, говоря о деле Сергея Скрипаля, снова поспешил обвинить Россию. В частности, Джонсон высказал свое нелестное мнение о нашей стране.
"Это классическая русская стратегия - пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания", - сказал Джонсон журналистам в Брюсселе. Примечательно то, что он тут же заявил, что не понял, в каком порядке и последовательности идет вся история.
"То они говорят, что никогда не производили "Новичок", то говорят, что они его производили", - пожал плечами Джонсон. Напомним, ранее сообщалось, что в Великобританию приедут эксперты ОЗХО, которые возьмут пробы отравляющего вещества.
Подпишитесь на нас
135
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
19 марта 2018, 08:54
|
14 марта 2018, 02:09
|
16 марта 2018, 09:24
|
16 марта 2018, 09:24
|
18 марта 2018, 10:09
|
14 марта 2018, 05:24
|
18 марта 2018, 16:39