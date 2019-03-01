"Сам испугался своей смелости": В соцсетях объяснили, как "Дональд Кук" проскочил мимо российских фрегатов

Ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" оказался между двух российских военных кораблей в районе пролива Дарданеллы. "Сам испугался своей смелости", - отмечают в соцсетях, объясняя, как удалось американскому эсминцу проскочить мимо российских фрегатов.

В Эгейском море у южного входа в пролив Дарданеллы утром в пятницу, 1 марта, на встречных курсах разошлись американский ракетный эсминец "Дональд Кук" и фрегат "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" Черноморского флота.

Примечательно, что американский эсминец оказался буквально между двумя российскими кораблями.

В Сети тут же отметили, что "Дональду Куку" удалось проскочить, потому что "проныра".

" Сам испугался своей смелости", - пишут одни.

"Российские фрегаты шли, а это *** проплыло",- комментируют другие.