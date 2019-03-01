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"Сам испугался своей смелости": В соцсетях объяснили, как "Дональд Кук" проскочил мимо российских фрегатов
01 марта 2019, 18:54 • 150 • Политика
Ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" оказался между двух российских военных кораблей в районе пролива Дарданеллы. "Сам испугался своей смелости", - отмечают в соцсетях, объясняя, как удалось американскому эсминцу проскочить мимо российских фрегатов.
В Эгейском море у южного входа в пролив Дарданеллы утром в пятницу, 1 марта, на встречных курсах разошлись американский ракетный эсминец "Дональд Кук" и фрегат "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" Черноморского флота.
Примечательно, что американский эсминец оказался буквально между двумя российскими кораблями.
В Сети тут же отметили, что "Дональду Куку" удалось проскочить, потому что "проныра".
"Сам испугался своей смелости", - пишут одни.
"Российские фрегаты шли, а это *** проплыло",- комментируют другие.
"Спонсор этого прохода - компания ХХХ с новой моделью памперсов, которая вмещает в 10 раз больше", - иронизируют пользователи.
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