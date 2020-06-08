"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?

Автор:

Перла Андрей

Недели три назад, то есть примерно через пару месяцев после того, как товарища Платошкина стали активно "крутить" на федеральном телевидении, и, кажется, уже после того, как он сделал громокипящее заявление про шестьдесят тысяч своих сторонников, готовых выйти на улицы, у меня спросили мнение по его поводу. Дескать, что вы думаете об этом политике, правда ли он способен перевернуть "поляну", повести за собой и сказать новое слово? Я был в плохом настроении (что для политического обозревателя, конечно, непростительно) и ответил таким образом, что Платошкин вообще не стоит разговора: это симулякр симулякра. Пустое место вместо другого пустого места и политическая "игра в бисер перед свиньями". В целом я и сейчас так думаю. Но появились нюансы. Они всегда появляются, ежели революционера тащат в кутузку палачи и сатрапы, чтобы "сделать рыжему биографию".

О нюансах поговорим.

Информация к размышлению

Кто он такой вообще и к чему он призывал?

Николай Платошкин совсем не молод – ему уже 54 года. Он доктор исторических наук, завкафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета. В прошлом – карьерный дипломат. Выпускник МГИМО, возглавлял отдел Армении в МИДе, потом работал в нашем консульстве в Хьюстоне и даже удостоился высылки из США – с учётом наших отношений с янки это можно рассматривать как заслугу. В политике был практически никому не известен, разве что как один из множества активистов, поддерживающих КПРФ, в частности – призывами участвовать в митингах против пенсионной реформы. Всё изменилось в январе 2019 года, когда товарищ Платошкин объявил о создании общественного движения "За новый социализм" и принялся раскручивать его на собственном YouTube-канале. В этом деле он "достиг степеней известных" – по крайне мере, КПРФ сочла его достаточно популярным, чтобы выдвинуть в Государственную думу на довыборах по 70-му избирательному округу в Хабаровском крае. Выборы Платошкин предсказуемо проиграл (выиграл однопартиец губернатора Фургала по ЛДПР), но с этих пор считался перспективным левым политиком, выступающим, естественно, полностью в легальном поле. Ничто не предвещало беды. Платошкин совершенно свободно выступал против поправок в Конституцию и "обнуления президентских сроков", появлялся в качестве эксперта на каналах федерального телевидения (это очень важно, и к этому мы ещё вернёмся) а буквально накануне ареста "согласился возглавить партию "Альтернатива для России"".

Платошкин вёл себя настолько нелепо, что из него никак не получалось серьёзного политика. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Утром 4 июня на его квартире был произведён обыск и стало известно о возбуждении уголовного дела по статье 212 УК России (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооружённого сопротивления представителю власти), а также ст. 207.1 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Статья в российском уголовном праве, мягко говоря, не самая ходовая, а в приложении к бывшему кандидату в депутаты Госдумы от парламентской партии и вовсе смотрится как экзотика. Немудрено, что товарищ Платошкин привлёк к себе такое внимание СМИ – наверное, большее, чем сам когда-либо мечтал.

А к чему он призывал? Позволю себе воспользоваться определением известного политического консультанта, политолога и одного из основателей партии "За правду" Александра Казакова: Платошкин "избрал своим методом провокацию, наговорил чёрт знает чего и призывал чёрт знает к чему".

Ей-богу, лучше не скажешь. Зайдя на страницу Платошкина в Facebook, я за пять минут нашёл призыв не строить за государственный счёт школы для одарённых детей (социализм такого не предполагает, по мнению Платошкина), сообщения о подготовке "массовых митингов за отставку Путина и роспуск Госдумы" почему-то в Севастополе (самое место агитировать против Путина!) и в Сургуте (наверное, в других местах тоже, просто лень листать глубоко), рассуждения о биологическом оружии… В общем, нашёл полный комплект высказываний политического… как бы так сказать, чтобы никого не обидеть… Нет, всё-таки, к сожалению, политического клоуна.

Ищи кому выгодно

Давным-давно, в самом начале прошлого века, некий жандармский ротмистр сказал так: революционеры бывают трёх типов: наши агенты, циничные негодяи и просто дураки. Может, конечно, и не говорил. Может, это потом Шкловский придумал. Он много чего придумал, даже целый "гамбургский счёт". Но придумал или с натуры записал, а сказано верно: бывают провокаторы, работающие на свою страну, бывают работающие на чужую, а бывают идейные, не знающие сами, на кого работают. К какому типу принадлежит подопытный Платошкин? Кому было выгодно его раскручивать и кому теперь выгодно его отправить на нары? На что он рассчитывал и чего сам хотел, когда заявлял, что у него уже 78 тысяч сторонников?

Пойдём по порядку. Коммунисты уже несколько месяцев как считают, что Платошкин "работал на раскол левого движения". На язык российской политики это можно перевести таким образом: чтобы расти как политик внутри партии, этот персонаж слишком быстро стал слишком популярен. КПРФ была рада его слить, а он и сам оказался не против и, вместо того чтобы делать карьеру внутри красной партии, создал собственное социалистическое движение. Теоретически во главе небольшой партии-спойлера Платошкин мог бы отобрать у КПРФ на выборах в Госдуму пару процентов голосов, но, конечно, не больше.

Ничего такого, чтобы считать, что он стал настоящим соперником для Геннадия Зюганова, Платошкин не сделал и сделать не мог. Однако то, что с ним приключилось, Зюганову и зюгановцам в конечном итоге выгодно. Не очень, но всё-таки. Вот Геннадий Андреевич уже успел отреагировать на арест "попутчика", сообщив городу и миру, что российская политика "скатывается к полицейщине". Вроде ничего особенного, но проявил принципиальность, не оттолкнул сторонников Платошкина, если они у него есть, а, наоборот, привлёк их к себе. Как бы ликвидировал, таким образом, тот самый раскол левого движения.

Не был ли Платошкин с самого начала проектом КПРФ? Не очень похоже на то. Слишком независимо от партии он себя вёл, слишком критиковал её и слишком нарывался на ответную критику. Рассчитывать использовать его именно как мученика коммунисты не могли, а никак иначе не получается. Нет, это не зюгановская кукла.

Зюганов уже сообщил городу и миру, что российская политика "скатывается к полицейщине". Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress

Не был ли Платошкин в таком случае фишкой во внутрироссийской "игре башен"? Не исключено. Конечно, такая пешка кажется слишком незначительной для того, чтобы серьёзные люди передвигали её по доске. Что она может? Отобрать, в самом деле, несколько тысяч голосов у Зюганова? Но в таком случае никак нельзя было разрешать ему всерьёз критиковать действующего президента. Притвориться стр-р-рашным революционным борцом с режимом, чтобы расколоть немногочисленные и несплочённые ряды "несистемной оппозиции"? Может быть, однако несистемная оппозиция у нас никак не за социализм. Наоборот, за возвращение в лихие 90-е. Слово "патриот" для неё ругательное. А Платошкин играл роль нелепого, но именно патриота.

... И кому ещё выгоднее

В пользу предположения, согласно которому Платошкин был не просто нелепым инициативником, самодеятельным политиком, но участвовал в чьих-то серьёзных и долгосрочных планах, говорит всего одно, но очень важное обстоятельство: кто-то последовательно, затрачивая серьёзные ресурсы, делал из него "звезду". Будь Платошкин просто политическим клоуном или незначительным участником интриг внутри КПРФ, дорога на центральное телевидение перед ним бы не открылась. Однако большинство поклонников познакомилось с ним именно при помощи голубых экранов. Это "жжж" неспроста. Тот, кто вкладывает в политика деньги, не может не рассчитывать на профит. Так что очень похоже, что какая-то из "башен" вложилась в эту фигуру. Другое дело, что, судя по всему, просчиталась: вместо соперника для оппозиции получилась почти настоящая "сакральная жертва" – вроде как политический заключённый. А в качестве "символа протеста", как показывает опыт "цивилизованного Запада" и цветных революций, можно использовать кого угодно – от кандидата в президенты с изуродованным лицом (Ющенко в 2004 году) до наркомана-рецидивиста (Флойда в 2020 году).

Похоже на то, что управление "революционным" бывшим дипломатом в какой-то момент перехватили. Антироссийским силам убеждения Платошкина нравиться не могли, но вот "узник совести" лишним не бывает. Вон, Навального в "Институте Немцова" в Праге уже сравнивают аж с Вацлавом Гавелом. И не стесняются. Но Навальный – слишком "правый". Нашим иностранным партнёрам в пару к нему нужен "левый" непримиримый оппозиционер. Конечно, Платошкин вёл себя настолько нелепо, что из него никак не получалось серьёзного политика. Никто не стал бы в такого вкладывать доллары. Ещё и в условиях, когда всем сокращают грантовое довольствие, потому что и вообще экономика сокращается. Но если его нелепые действия в рамках "войны кремлёвских башен" привели к аресту и суду, теперь место этой карты – в политической колоде "освободителей".

С чем и приходится себя поздравить и посоветовать коллегам из "близких к Кремлю" кабинетов впредь тщательнее выбирать участников для ток-шоу.