"Сахарные аресты" в Белоруссии: Опять "виновата" Россия?

С задержанием директоров история получилась почти детективная. К примеру, для того чтобы вернуть в Белоруссию руководителя одного из предприятий, самолёт "Белавиа", вылетевший из Минска в Мюнхен, развернули обратно над Польшей, посадив в Гродно.

Как писали белорусские СМИ, в один день, 27 января, одновременно исчезли директора четырёх сахарных заводов. Все они были учредителями созданного в 2007 году ООО "Белорусская сахарная компания" с офисом в Москве.

Несколько дней и эксперты, и СМИ строили собственные версии произошедшего. И только 30 января стала известна официальная версия. Озвучил её генпрокурор Белоруссии Александр Конюк.

"Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло, — это опять-таки внешняя дебиторская задолженность. Это те схемы мошеннические, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими", - заявил он в интервью телерадиокомпании "Гродно".

Действительно, большая часть сахара, произведенного в Белоруссии, реализуется на российском рынке. Однако его доля была очень невелика – всего 5%. При этом и сама Россия производит настолько много сахара, что в текущем году посевные площади под сахарную свеклу предполагается сократить на 15%.

Кроме того, Александр Лукашенко ввел предельную наценку и на цену производителя, и на минимальную цену в рознице. В итоге в Белоруссии нельзя продавать сахар дешевле 45 рублей за килограмм, притом что в России цены опустились до 22 рублей. Ситуация сложилась парадоксальная: на внутреннем белорусском рынке сахар продавался по искусственно завышенным ценам, а на российском рынке, вполне либеральном, – по заниженным.

"Килограмм белорусского сахара у нас стоит 75 центов. Это очень высокие цены. В России он стоит намного дешевле. Поэтому есть схемы. По этим схемам деньги как-то, видимо, и откачивались", – предполагает экономист Леонид Заико.

При этом надо учитывать, что в Белоруссии экономика плановая. За невыполнение плана с директоров, в том числе и сахарных заводов, а они все государственные, дерут три шкуры. Поэтому руководители предприятий нередко идут и на приписки, и на мошенничество, чтобы "выполнить план любой ценой".

В августе 2019 года, когда Лукашенко доложили о том, что у сахарных заводов, экспортирующих продукцию в Россию, скопились излишки, президент Белоруссии резко ответил: "Россия не единственная, ищите рынки реализации".

По мнению экспертов, решить проблему можно было бы в рамках ЕАЭС, используя существующие механизмы. К примеру, за счёт политической договорённости с Россией о разделе рынка.