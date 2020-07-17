Погибший на окраине Горловки диверсант, тело которого накануне передали на подконтрольную Киеву территорию, является американским наёмником по имени Шон Фуллер. Подробности рассказал журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Сообщается, что погибший имел опыт боевых действий в Ираке и известен как специалист подрывного дела. В рядах украинских диверсантов он получил позывной "Техас". На одежде погибшего была найдена нацистская символика, говорится в сообщении. Также есть информация о гибели наёмника из Эстонии Миколы Илина.

"Наверное, приехали поразвлечься, "русню пострелять", но всё пошло совсем не так, как они себе представляли", - пишет об этом в Twitter "Голос Мордора".

Напомним, что рок-исполнительница Юлия Чичерина ещё в 2018 году рассказывала и показывала, как иностранцы ездят на Украину для участия в "сафари" на людей. На опубликованных артисткой фотографиях можно отчётливо разглядеть чернокожих людей, одетых в украинскую военную форму Вооружённых сил Украины (ВСУ). Некоторые даже делают нацистское приветствие на фоне жёлто-голубого флага Украины.

"Гей-инструкторы из Америки, норвежцы со своим мухоморным чаем, наделяющим бесстрашием хуторян на время боя, стажеры из ИГИЛ*, французы всех цветов - вот она, разношёрстная армия кровавого кондитера", - прокомментировала снимки Юлия Чичерина.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.