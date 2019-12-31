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"Садись, 2 по истории": Посол США решила поучить Путина и опозорилась из-за незнания фактов

31 декабря 2019, 02:09  •  166 • Политика
Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны - и тут же была поймана на незнании истории. "Молодец, посол, садись, два по истории", - высмеяли американского дипломата в соцсетях.
Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что Гитлер и Сталин договорились начать Вторую мировую войну, а Польша стала их жертвой. Таким образом дипломат США попыталась ответить на слова президента России Владимира Путина, напомнившего об обещаниях польского посла Юзефа Липского поставить фюреру памятник в столице Польши, если тот "решит еврейский вопрос" в Европе.
"Уважаемый президент Путин, именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта", - написала Мосбахер в Twitter - и тут же была высмеяна пользователями соцсети.
Одним из первых отреагировало посольство России в Польше. Дипломаты выразили сомнения в исторической образованности посла США.
"Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?" - написали российские дипломаты.
"Молодец, посол, садись, два по истории", - комментирует слова американского дипломата в Twitter Romul_fcdin @rtitov1.
"Мосбахер шарит в истории так же, как звучит её фамилия", - добавляет Sudakoff @Sudakoff1.
"Совместные фотографии Гитлера и президента Польши Пилсудского - видел, Гитлера и премьера Британии Чемберлена - видел, Гитлера и премьера Франции Деладье тоже видел. Помогите найти совместное фото Гитлера и Сталина, а то поляки утверждают, что это СССР на них напал", - иронизирует @DrSchultc.
Напомним, что нацистская Германия внезапно напала на СССР рано утром 22 июня 1941 года. Так началась Великая Отечественная война. Говорить о каком-либо договоре о начале войны между Гитлером и Сталиным, которые даже не встречались лично, просто смешно. Зато яростное одобрение планов главы Третьего рейха польским послом, который позже сбежал жить в США, сохранилось в письменных документах. Как и раздел Чехословакии, который произошёл с молчаливого согласия европейских "союзников".
Фото: скриншот Twitter/@dw_russian

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