|
"Садись, 2 по истории": Посол США решила поучить Путина и опозорилась из-за незнания фактов
31 декабря 2019, 02:09 • 166 • Политика
Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны - и тут же была поймана на незнании истории. "Молодец, посол, садись, два по истории", - высмеяли американского дипломата в соцсетях.
Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что Гитлер и Сталин договорились начать Вторую мировую войну, а Польша стала их жертвой. Таким образом дипломат США попыталась ответить на слова президента России Владимира Путина, напомнившего об обещаниях польского посла Юзефа Липского поставить фюреру памятник в столице Польши, если тот "решит еврейский вопрос" в Европе.
Одним из первых отреагировало посольство России в Польше. Дипломаты выразили сомнения в исторической образованности посла США.
Напомним, что нацистская Германия внезапно напала на СССР рано утром 22 июня 1941 года. Так началась Великая Отечественная война. Говорить о каком-либо договоре о начале войны между Гитлером и Сталиным, которые даже не встречались лично, просто смешно. Зато яростное одобрение планов главы Третьего рейха польским послом, который позже сбежал жить в США, сохранилось в письменных документах. Как и раздел Чехословакии, который произошёл с молчаливого согласия европейских "союзников".
Фото: скриншот Twitter/@dw_russian
Подпишитесь на нас
Загрузка...
166
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 декабря 2019, 11:09
|
26 декабря 2019, 05:09
|
29 декабря 2019, 14:24
|
27 декабря 2019, 07:09
|
29 декабря 2019, 07:54
|
28 декабря 2019, 04:28
|
27 декабря 2019, 10:09