"Саботирование окольными путями": Глава бундестага одёрнул противников "Северного потока - 2"

О проекте "Северный поток - 2" Шойбле рассуждал в интервью изданию Welt. Он отметил, что строительство нового газопровода стало причиной недоверия к Берлину ряда партнёров из Восточной Европы, и высказал мнение, что это относится к минусам политики Германии. Мол, к мнению восточноевропейских соседей стоило бы прислушаться.

Однако он тут же напомнил, что сами претензии от партнёров посыпались уже после старта проекта. Шойбле призвал прекратить противодействие реализации "Северного потока - 2": "Саботирование проекта окольными путями не является разумным решением".

Сейчас, напомним, оператор проекта Nord Stream 2 уже занимается укладкой оставшейся части труб, поскольку проект готов на три четверти. Газопровод пройдёт через территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. При этом Дания до сих пор затягивает вопрос выдачи разрешения на строительство по проекту, хотя остальные страны давно это согласовали. В свою очередь в США не раз заговаривали о санкциях в отношении участников "Северного потока - 2".