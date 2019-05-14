|
"Саботаж ": Эрдоган высказал Путину своё мнение о ситуации на севере Сирии
14 мая 2019, 05:09 • 147 • Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Турецикий лидер назвал "саботажем" ситуации в сирийском Идлибе.
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным высказал мнение, что растущая напряженность в зоне деэскалации в Идлибе является угрозой для формирования конституционного комитета Сирии, сообщает канцелярия Турции.
Эрдоган указал, что за последние две недели напряженность в регионе достигла пугающих масштабов.
Эрдоган высказывал точку зрения, "целью режима" Башара Асада является "саботаж турецко-российского сотрудничества в Идлибе и стремление навредить духу астанинских переговоров" .
Оба лидера во время переговоров подтвердили приверженность сочинским договоренностям.
Ранее правительственные войска провели боевую операцию, в результате которой были уничтожены командный пункт и склады с оружием группировки "Джебхат ан-Нусра"* под Хассом.
* Запрещенная в России организация
Подпишитесь на нас
Загрузка...
147
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 мая 2019, 06:09
|
09 мая 2019, 17:54
|
10 мая 2019, 00:24
|
12 мая 2019, 01:09
|
12 мая 2019, 10:54
|
08 мая 2019, 12:24
|
11 мая 2019, 02:24