Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Время платить по счетам: какие задачи Евросоюз ставит перед Владимиром Зеленским
Еврокомиссия согласилась выслушать аргументы в защиту "Северного потока - 2...
Штаб Зеленского оценил ультиматум Климкина Европе из-за санкций против России
Для Су-57 разработали новейшую управляемую бомбу КАБ-250 с лазерной головкой сам...
Главная / Политика

"Саботаж ": Эрдоган высказал Путину своё мнение о ситуации на севере Сирии

14 мая 2019, 05:09  •  147 • Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Турецикий лидер назвал "саботажем" ситуации в сирийском Идлибе.
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным высказал мнение, что растущая напряженность в зоне деэскалации в Идлибе является угрозой для формирования конституционного комитета Сирии, сообщает канцелярия Турции.
Эрдоган указал, что за последние две недели напряженность в регионе достигла пугающих масштабов.
Эрдоган высказывал точку зрения, "целью режима" Башара Асада является "саботаж турецко-российского сотрудничества в Идлибе и стремление навредить духу астанинских переговоров" .

Оба лидера во время переговоров подтвердили приверженность сочинским договоренностям.
Ранее правительственные войска провели боевую операцию, в результате которой были уничтожены командный пункт и склады с оружием группировки "Джебхат ан-Нусра"* под Хассом.
* Запрещенная в России организация

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



147
Источник
Похожие новости
13 мая 2019, 22:39
Порошенко "заинтересован" в инаугурации Зеленского, но молчит о роли своей партии в Раде
14 мая 2019, 01:54
Песков подтвердил встречу Путина и Помпео в Сочи
14 мая 2019, 06:24
Минюст США рассматривает запрос России о возвращении на родину летчика Ярошенко
14 мая 2019, 01:54
Украина не открыла "окно возможностей" Донбассу - Савченко
13 мая 2019, 20:39
Ушаков: запроса от США на встречу Путина и Трампа на саммите "двадцатки" не поступало
13 мая 2019, 22:39
Воспроизвели вымысел американцев: МИД России о фейках про закупку слезоточивого газа для Венесуэлы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 мая 2019, 06:09
Операция "Клоун" в России и почему жена запрещает Зеленскому говорить с Путиным? (Игорь Шатров)
09 мая 2019, 17:54
Как День Победы в Мариуполе стал точкой невозврата для Донбасса
10 мая 2019, 00:24
Новое правительство Эстонии рассыпается на глазах
12 мая 2019, 01:09
"Трамп не знает, что делать с "проектом Украина": Политолог - о том, почему у президента США не будет "тёплых отношений" с Киевом
12 мая 2019, 10:54
"Правы, ох, как правы": Неудобную правду о Крыме от Поклонской поддержали в соцсетях
08 мая 2019, 12:24
«Напоминают не ястребов, а хромых уток»: в России рассказали о состоянии брошенных в Крыму самолётов ВВС Украины
11 мая 2019, 02:24
"Все, кто присутствовал на встрече, переглянулись": Захарова о "резких высказываниях" Лаврова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.