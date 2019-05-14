"Саботаж ": Эрдоган высказал Путину своё мнение о ситуации на севере Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным высказал мнение, что растущая напряженность в зоне деэскалации в Идлибе является угрозой для формирования конституционного комитета Сирии, сообщает канцелярия Турции.

Эрдоган указал, что за последние две недели напряженность в регионе достигла пугающих масштабов.

Эрдоган высказывал точку зрения, "целью режима" Башара Асада является "саботаж турецко-российского сотрудничества в Идлибе и стремление навредить духу астанинских переговоров" .



Оба лидера во время переговоров подтвердили приверженность сочинским договоренностям.

Ранее правительственные войска провели боевую операцию, в результате которой были уничтожены командный пункт и склады с оружием группировки "Джебхат ан-Нусра"* под Хассом.

* Запрещенная в России организация