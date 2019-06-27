"С задачей эти горлодёры не справились". Пушков осадил радующихся возвращению России в ПАСЕ

Ранее ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объёме без санкций. Украинская делегация, а вместе с ней представители ещё шести стран (Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии) покинули зал ассамблеи.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сложившуюся ситуацию у себя в Twitter, отметив, что означает возвращение России в международную организацию на наших условиях.

"Утверждение полномочий России в полном объёме без изъятий означает, что в большинстве стран СЕ услышали позицию Москвы: либо санкции, либо наше участие", - полагает политик.

Тем не менее он осадил тех, кто сейчас радуется этому событию, не исключив в будущем новых нападок на нашу страну в этой организации и напомнив о том, что у ассамблеи есть механизм санкций.

"Этот успех не исключает новых покушений на наши права в будущем, - подчеркнул российский сенатор: - ПАСЕ сохранила механизм санкций, хотя и в урезанном виде".

У себя же в Twitter он пояснил и демарш Украины, члены делегации которой "в бессильном протесте покинули сессию ПАСЕ".

"В Страсбурге им уже делать нечего", - уверен Пушков, отмечая, что таким образом "бесславно закончился период Порошенко в Совете Европы".

Он предсказал, что тех представителей Киева, что были при Порошенко, "по большей части" заменят. Об этом же, к слову, ранее уже говорили политические эксперты, отмечая, что в ПАСЕ Украину будут представлять те депутаты, кого 21 июля выберут в Верховную раду. У "старичков"-нардепов шансов на победу мало.

"С задачей эти горлодёры не справились, - резюмирует Пушков. - Их просто не приняли во внимание. Фиаско".