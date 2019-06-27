Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Британии заявили о готовности F-35 к операциях против ИГИЛ: "Ну все, треп...
США против возвращения России в ПАСЕ, лимитрофы подхрюкивают (Руслан Осташко)
"Это неправильно - развернуться и уйти": В партии Зеленского не соглас...
"Кто против?": Россия вернется в ПАСЕ только на равных. От 26.06.19
Главная / Политика

"С задачей эти горлодёры не справились". Пушков осадил радующихся возвращению России в ПАСЕ

27 июня 2019, 08:54  •  287 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя возвращение России в ПАСЕ, тут же осадил радующихся этому событию, напомнив, что "этот успех не исключает новых покушений на наши права в будущем". И указал на то, что украинскую делегацию "по большей части" заменят. "С задачей эти горлодёры не справились", - отметил политик.
Ранее ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объёме без санкций. Украинская делегация, а вместе с ней представители ещё шести стран (Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии) покинули зал ассамблеи.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сложившуюся ситуацию у себя в Twitter, отметив, что означает возвращение России в международную организацию на наших условиях.
"Утверждение полномочий России в полном объёме без изъятий означает, что в большинстве стран СЕ услышали позицию Москвы: либо санкции, либо наше участие", - полагает политик.
Тем не менее он осадил тех, кто сейчас радуется этому событию, не исключив в будущем новых нападок на нашу страну в этой организации и напомнив о том, что у ассамблеи есть механизм санкций.
"Этот успех не исключает новых покушений на наши права в будущем, - подчеркнул российский сенатор: - ПАСЕ сохранила механизм санкций, хотя и в урезанном виде".
У себя же в Twitter он пояснил и демарш Украины, члены делегации которой "в бессильном протесте покинули сессию ПАСЕ".
"В Страсбурге им уже делать нечего", - уверен Пушков, отмечая, что таким образом "бесславно закончился период Порошенко в Совете Европы".
Он предсказал, что тех представителей Киева, что были при Порошенко, "по большей части" заменят. Об этом же, к слову, ранее уже говорили политические эксперты, отмечая, что в ПАСЕ Украину будут представлять те депутаты, кого 21 июля выберут в Верховную раду. У "старичков"-нардепов шансов на победу мало.
"С задачей эти горлодёры не справились, - резюмирует Пушков. - Их просто не приняли во внимание. Фиаско".
Фото: twitter/Alexey_Pushkov

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



287
Источник
Похожие новости
26 июня 2019, 13:24
Руки в лучшем случае пожмут: Встреча Путина и Трампа пока переоценена
26 июня 2019, 21:09
Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов
26 июня 2019, 23:09
Россия вернула полномочия в полном объеме: Подтверждающая резолюция ПАСЕ одобрена
27 июня 2019, 08:54
"С задачей эти горлодёры не справились". Пушков осадил радующихся возвращению России в ПАСЕ
26 июня 2019, 23:09
"Что я ему скажу - не ваше дело": Трамп готовится к "очень хорошей" встрече с Путиным
26 июня 2019, 23:09
"Мы уходим": Делегация Украины сделала "громкое" заявление после возвращения России в ПАСЕ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2019, 00:54
"Урон экономике и суверенитету": В Грузии крепко задумались о риске остаться без русских туристов
26 июня 2019, 00:24
"Партнер по фильму "Мимино" сгорел бы со стыда!": Кикабидзе разнесли за "мерзопакостные" слова о России
24 июня 2019, 09:24
Украина получит транзит российского газа. Но только при двух условиях - Приходько
22 июня 2019, 23:09
Хотите есть хинкали на условиях Тбилиси - велком ту Джорджия! Соусом не обляпайтесь
23 июня 2019, 10:24
Пустые хранилища: на Украине заявили о критическом дефиците газа
23 июня 2019, 13:39
«Шедевр военного искусства»: почему операция советских войск «Багратион» считается одной из самых успешных во время ВОВ
25 июня 2019, 01:39
Грузия опомнилась за 3 дня: В Тбилиси заявили о готовности поговорить с Москвой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.