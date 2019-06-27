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"С задачей эти горлодёры не справились". Пушков осадил радующихся возвращению России в ПАСЕ
27 июня 2019, 08:54 • 287 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя возвращение России в ПАСЕ, тут же осадил радующихся этому событию, напомнив, что "этот успех не исключает новых покушений на наши права в будущем". И указал на то, что украинскую делегацию "по большей части" заменят. "С задачей эти горлодёры не справились", - отметил политик.
Ранее ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объёме без санкций. Украинская делегация, а вместе с ней представители ещё шести стран (Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии) покинули зал ассамблеи.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сложившуюся ситуацию у себя в Twitter, отметив, что означает возвращение России в международную организацию на наших условиях.
"Утверждение полномочий России в полном объёме без изъятий означает, что в большинстве стран СЕ услышали позицию Москвы: либо санкции, либо наше участие", - полагает политик.
Тем не менее он осадил тех, кто сейчас радуется этому событию, не исключив в будущем новых нападок на нашу страну в этой организации и напомнив о том, что у ассамблеи есть механизм санкций.
"Этот успех не исключает новых покушений на наши права в будущем, - подчеркнул российский сенатор: - ПАСЕ сохранила механизм санкций, хотя и в урезанном виде".
У себя же в Twitter он пояснил и демарш Украины, члены делегации которой "в бессильном протесте покинули сессию ПАСЕ".
"В Страсбурге им уже делать нечего", - уверен Пушков, отмечая, что таким образом "бесславно закончился период Порошенко в Совете Европы".
Он предсказал, что тех представителей Киева, что были при Порошенко, "по большей части" заменят. Об этом же, к слову, ранее уже говорили политические эксперты, отмечая, что в ПАСЕ Украину будут представлять те депутаты, кого 21 июля выберут в Верховную раду. У "старичков"-нардепов шансов на победу мало.
"С задачей эти горлодёры не справились, - резюмирует Пушков. - Их просто не приняли во внимание. Фиаско".
Фото: twitter/Alexey_Pushkov
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