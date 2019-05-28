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"С юмором всё в порядке": Нурсултан в Нур-Султане наградил Путина орденом с профилем Нурсултана

28 мая 2019, 23:39  •  53 • Политика
В столице Казахстана Нур-Султане экс-президент Нурсултан Назарбаев вручил главе России Владимиру Путину орден в виде звезды со своим профилем. "С юмором у Нурсултана всё в порядке", - комментируют в соцсетях.
Президент России Владимир Путин встретился в Нур-Султане с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и получил от него орден имени Назарбаева в виде звезды с профилем Нурсултана. Аналогичную награду также получил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Орден был вручён Путину за клад в углубление и расширение сотрудничества между Россией и Казахстаном. Дополнительным поводом для вручения награды стал 25-летний юбилей идеи о евразийской интеграции и пятилетие подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
"Сегодня старинный друг Нурсултан из Нур-Султана подарил ему (Путину) звезду со своим профилем в золоте. С чувством юмора у первого главы Казахстана все хорошо", - комментируют вручение награды в соцсетях.
Напомним, что в этом году Нурсултан Назарбаев покинул пост президента Казахстана. По случаю его ухода с должности главы государства столица страны была переименована из Астаны в Нур-Султан.

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