|
"С юмором всё в порядке": Нурсултан в Нур-Султане наградил Путина орденом с профилем Нурсултана
28 мая 2019, 23:39 • 53 • Политика
В столице Казахстана Нур-Султане экс-президент Нурсултан Назарбаев вручил главе России Владимиру Путину орден в виде звезды со своим профилем. "С юмором у Нурсултана всё в порядке", - комментируют в соцсетях.
Президент России Владимир Путин встретился в Нур-Султане с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и получил от него орден имени Назарбаева в виде звезды с профилем Нурсултана. Аналогичную награду также получил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Орден был вручён Путину за клад в углубление и расширение сотрудничества между Россией и Казахстаном. Дополнительным поводом для вручения награды стал 25-летний юбилей идеи о евразийской интеграции и пятилетие подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
Напомним, что в этом году Нурсултан Назарбаев покинул пост президента Казахстана. По случаю его ухода с должности главы государства столица страны была переименована из Астаны в Нур-Султан.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 мая 2019, 04:09
|
25 мая 2019, 20:54
|
23 мая 2019, 23:09
|
23 мая 2019, 00:39
|
23 мая 2019, 10:24
|
23 мая 2019, 13:39
|
24 мая 2019, 03:54