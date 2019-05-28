"С юмором всё в порядке": Нурсултан в Нур-Султане наградил Путина орденом с профилем Нурсултана

Президент России Владимир Путин встретился в Нур-Султане с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и получил от него орден имени Назарбаева в виде звезды с профилем Нурсултана. Аналогичную награду также получил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Орден был вручён Путину за клад в углубление и расширение сотрудничества между Россией и Казахстаном. Дополнительным поводом для вручения награды стал 25-летний юбилей идеи о евразийской интеграции и пятилетие подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

"Сегодня старинный друг Нурсултан из Нур-Султана подарил ему (Путину) звезду со своим профилем в золоте. С чувством юмора у первого главы Казахстана все хорошо", - комментируют вручение награды в соцсетях.

Напомним, что в этом году Нурсултан Назарбаев покинул пост президента Казахстана. По случаю его ухода с должности главы государства столица страны была переименована из Астаны в Нур-Султан.