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"С ятаганом наголо скакать стрёмно": Военкор Коц нецензурно обрисовал судьбу турок в Сирии

01 марта 2020, 04:39  •  46 • Политика
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц высказался о судьбе турок после обострения ситуации в сирийском Идлибе, отметив сходство с Украиной. В том числе вставил несколько нецензурных слов. "Но и с ятаганом наголо скакать тоже стрёмно", - высказался журналист о непростой ситуации, в которую загнал себя Эрдоган.
Своё мнение о той ситуации, которая складывается сейчас на Ближнем Востоке и в Сирии в частности, высказался военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. У себя в авторском телеграм-канале он обнаружил некоторое сходство ситуации с Украиной. В том числе и в том положении, в которое сам себя загнал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Есть в нынешней ситуации на Ближнем Востоке что-то украинское. Та же самая зависимость от националистов, без оглядки на которых Эрдоган не может свободно принимать решения, - высказался Коц. - Эти ведь любой компромисс за слабость воспримут. Не поймут, зрадником проклянут, ещё и недочищенную после неудавшегося переворота армию против него поднимут".
В то же время, отмечает журналист, "и с ятаганом наголо скакать тоже стрёмно".
"Кто его знает, чем это может закончиться", - продолжил свою мысль военкор.
Рассуждая о будущем турков в Сирии, журналист сорвался на нецензурную лексику.
"А потому, чуть … (нецензурно), сразу "Айда переговоры переговаривать, мински-сочи заключать, с красивой миной при плохой игре из … (нецензурно), в которую сам себя загнал, вылезать", - отметил Коц.
А после добавил, что всё в этом мире призрачно, временно: "Проблемы не решает в стратегической перспективе".
Фото: скриншот Telegram-канала "Kotsnews"

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