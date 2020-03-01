"С ятаганом наголо скакать стрёмно": Военкор Коц нецензурно обрисовал судьбу турок в Сирии

Своё мнение о той ситуации, которая складывается сейчас на Ближнем Востоке и в Сирии в частности, высказался военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. У себя в авторском телеграм-канале он обнаружил некоторое сходство ситуации с Украиной. В том числе и в том положении, в которое сам себя загнал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Есть в нынешней ситуации на Ближнем Востоке что-то украинское. Та же самая зависимость от националистов, без оглядки на которых Эрдоган не может свободно принимать решения, - высказался Коц. - Эти ведь любой компромисс за слабость воспримут. Не поймут, зрадником проклянут, ещё и недочищенную после неудавшегося переворота армию против него поднимут".

В то же время, отмечает журналист, "и с ятаганом наголо скакать тоже стрёмно".

"Кто его знает, чем это может закончиться", - продолжил свою мысль военкор.

Рассуждая о будущем турков в Сирии, журналист сорвался на нецензурную лексику.

"А потому, чуть … (нецензурно), сразу "Айда переговоры переговаривать, мински-сочи заключать, с красивой миной при плохой игре из … (нецензурно), в которую сам себя загнал, вылезать", - отметил Коц.

А после добавил, что всё в этом мире призрачно, временно: "Проблемы не решает в стратегической перспективе".